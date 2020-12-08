«Новогодние» ограничения по коронавирусу затронут около 5 тысяч ресторанов Петербурга

«Представители индустрии посчитали, что при соблюдении постановления закроются по меньшей мере 5 тысяч заведений, а без работы останутся более 100 тысяч человек. Сдержать предпринимателей от «всеобщего неповиновения» сегодня могут только адекватные меры поддержки от власти: обнуление налогов, арендной платы, платежей за услуги ЖКХ, кредитов, компенсации заработных плат. Мы считаем, что пора перестать душить бизнес и пойти на компромисс. Пока еще есть время», — приводит ТАСС слова Звагельского.

4 декабря в Петербурге вступили в силу новые ограничения по коронавирусу. В период новогодних праздников в городе не будут работать музеи, театры, выставочные и концертные площадки, на пять дней также полностью закроют общепит.

Рестораторы, отельеры, турфирмы, перевозчики и другие предприниматели отрасли «Гостеприимства и Услуг» Петербурга обратились к губернатору Александру Беглову с просьбой смягчить «новогодние» ограничения по коронавирусу. Объявляя локальные закрытия на несколько недель, Смольный не предлагает мер поддержки предпринимателям, в то время как потери по сравнению с прошлым годом в каждом отдельном предприятии составляют до 95% оборота. В то же время Беглов заявляет, что «до Нового года есть куда госпитализировать. Дальше — красная черта».