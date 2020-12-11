Скончался корейский кинорежиссер Ким Ки Дук

В Латвию режиссер прибыл через Эстонию из Петербурга 20 ноября, начиная с 5 декабря Ким Ки Дук не выходил на связь. По словам директора ArtDocFest/Rīga Виталия Манского, режиссер скончался в больнице от осложнений, вызванных коронавирусом.

По неофициальной информации, пишет Delfi, Ким Ки Дук планировал приобрести дом в Юрмале и оформить вид на жительство, однако на запланированную встречу с властями режиссер не явился. После этого его коллеги подняли тревогу и начали поиск по больницам. Поиск был затруднен в связи с правилами по защите личных данных.

Ким Ки Дук — южнокорейский кинорежиссер, обладатель «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля за триллер «Пьета».ьЗа первые девять лет своей кинокарьеры режиссер снял 13 фильмов. На его счету 24 режиссерские работы, 28 — в качестве сценариста, 11 ролей в кино.