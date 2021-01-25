Путин: в России можно начать «аккуратно снимать введенные ограничения» по коронавирусу

«В целом эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется. Это дает возможность аккуратно снимать введенные ограничения, возвращаться к нормальному учебному ритму», — заявил Путин. По его словам, доклады об эпидемиологической ситуации в стране говорят о превышении количества выздоровевших над количеством заболевших, а число инфицированных уже стало менее 20 тысяч в сутки.

Президент поблагодарил московских властей за действия в борьбе с пандемией — «их усилия не проходят даром, и в Москве ситуация выравнивается». А чтобы вернуться к обычному учебному процессу, нужно «обязательно использовать полученный опыт», считает Путин.

«Нужно обязательно использовать полученный опыт, все лучшие наработки и практики, наращивать цифровой потенциал университетов и вузов, чтобы отечественное высшее образование соответствовало вызовам эпохи бурных технологических изменений и открывало новые возможности для молодежи на всей территории страны. Для нашей огромной по территории страны чрезвычайно важно иметь такую возможность, как онлайн-обучение», — добавил он.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 3 миллиона 738 тысяч, в Москве — 915 тысяч, в Петербурге — 321 тысячу, в мире — 99 миллионов человек. Число заболевших в стране за сутки впервые с начала ноября составило менее 19 тысяч. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.