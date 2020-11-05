Детская больница №5 имени Филатова на Бухарестской улице полностью перешла на прием больных с коронавирусной инфекцией COVID-19, а также другими видами ОРВИ. В ней развернуто под инфекцию 560 коек: к действовавшим 362 койкам добавлены еще 198. В больнице больше не оказывают плановую помощь пациентам с другими заболеваниями, а из 560 пеерпрофилированных коек 348 уже заняты.

Всего на данный момент прием пациентов с коронавирусом осуществляет 21 медицинское учреждение. Клиническая больница им. Боткина, больница святого Георгия, Александровская больница, городская больница №20 (стационар), городская больница №20 (поликлиника), городская больница №40 (стационар, 130 коек), городская больница №40 (пансионат Заря), Покровская больница, Мариинская больница (80 коек), городская больница №15 (165 коек), городская психиатрическая больница №1 им. Кащенко (250 коек), психиатрическая больница №3 им. Скворцова-Степанова (200 коек), городская больница №38 им. Семашко, клиническая больница Святителя Луки (140 коек), Госпиталь для ветеранов войн (стационар), Ленэкспо (1295 коек), Николаевская больница, СЗГМУ им. Мечникова (178 коек), ПСПбГМУ им. И.П.Павлова Минздрава России (200 коек). Среди перепрофилированных детских учреждений — Детская больница №5 им. Филатова и ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России (40 коек).

Число заболевших коронавирусом в России превысило 1 миллион 693 тысячи, в Москве — 445 тысяч, в Петербурге — 65 тысяч, в мире — 47 миллионов человек. Проводить тестирование на коронавирус разрешили всем частным и государственным медицинским лабораториям. С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты имеют право отказать в проезде петербуржцам без масок. До 29 ноября запрещена работа общепита в ночное время.

Губернатор Петербурга неоднократно предупреждал о введении дополнительных мер по противодействию COVID-19 в случае, если горожане не будут в полной мере соблюдать требования эпидбезопасности. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.