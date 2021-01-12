СМИ: вакцина от коронавируса Pfizer не поступит в Россию в 2021 году

«Pfizer не обращалась к российскому регулятору за сертификацией и регистрацией своей вакцины от COVID-19 на территории РФ. На госуровне закупок их препарата не планируется, никаких переговоров с ними не ведется», — приводит издание слова одного из источников.

Ранее в Pfizer отметили, что поставки вакцины в 2021 году будут производиться только по уже заключенным государственным соглашениям. Без них поставка препарата в Россию невозможна даже в частные клиники.

«Для преодоления глобального кризиса в области здравоохранения на текущий момент все наши поставки вакцины распределяются в рамках заключенных государственных соглашений о поставках, которые будут действовать как минимум на протяжении 2021 года», — заявили в Pfizer.