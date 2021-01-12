СМИ: вакцина от коронавируса Pfizer не поступит в Россию в 2021 году

Вакцина от коронавируса американской компании Pfizer и германской BioNTech не поступит в Россию в 2021 году. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники на фармрынке и в госструктурах, закупок на государственном уровне не планируется.
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«Pfizer не обращалась к российскому регулятору за сертификацией и регистрацией своей вакцины от COVID-19 на территории РФ. На госуровне закупок их препарата не планируется, никаких переговоров с ними не ведется», — приводит издание слова одного из источников.
Ранее в Pfizer отметили, что поставки вакцины в 2021 году будут производиться только по уже заключенным государственным соглашениям. Без них поставка препарата в Россию невозможна даже в частные клиники.
«Для преодоления глобального кризиса в области здравоохранения на текущий момент все наши поставки вакцины распределяются в рамках заключенных государственных соглашений о поставках, которые будут действовать как минимум на протяжении 2021 года», — заявили в Pfizer.
15 декабря во всех регионах России началась вакцинация от коронавируса. Препарат доставили со все субъекты страны. Почти 7 тысяч петербуржцев получили вакцину от коронавируса в период новогодних праздников, за все время с начала вакцинации привились более 1 миллиона россиян по всей стране.
Производство вакцины от коронавируса «Спутник V» запустила петербургская компания BIOCAD. Первый миллион доз препарата планируется выпустить уже в декабре. Всего в России разрабатывается 26 вариантов вакцин от COVID-19. Также Минздрав выдал разрешение на исследование вакцины «Спутник Лайт». У препарата одна доза и короткий период выработки антител.
В Роспотребнадзоре рассказали, что нельзя делать после вакцинации от коронавируса. Ранее о правилах после вакцинации рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, после получения прививки от коронавируса люди должны соблюдать масочный режим, а также на 42 дня минимизировать контакты и воздержаться от употребления алкоголя.
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