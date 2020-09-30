Финляндия с 1 октября открывает границу для Россиян. Но не для всех

Как рассказала генеральный консул Финляндии в Петербурге Анне Ламмила, въехать на территорию Финляндии смогут россияне, владеющие недвижимостью в стране. Причинами для въезда в страну считается необходимость ухода за участком или домом, техническое обслуживание и ситуации, при которых «неприбытие может нанести значительный ущерб собственности».

Неотложность поездки необходимо будет подтвердить документами — к числу таких причин добавили также встречу со своим несовершеннолетним ребёнком, живущим в Суоми. При этом решение о въезде в страну всегда принимает пограничная охрана в индивидуальном порядке.

Обязательным условием для пропуска через границу — отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не позднее чем на 72 часа до поездки. В случае, если человек планирует пробыть в Финляндии более трех суток, придется делать еще один тест, но уже по прибытии — и соблюдать самоизоляцию до получения его результата.

Несмотря на послабления ограничений, въехать на территорию Финляндии всей семьей не получится. «Мы как консульство старались повлиять на решение наших властей по поводу возможности въезда для владельцев недвижимости. Конечно, мы хотим, чтобы могла вся семья, но пока это разрешено только для одного владельца», — отметила Ламмила в разговоре с «Фонтанкой».

Напомним, в начале сентября власти Финляндии продлили запрет на пересечение границы с Россией. Но петербуржцы могут получить паспорт с готовой визой в центре на улице Марата — он возобновил работу в начале августа. Также Финляндия смягчила условия для открытия границ с другими странами в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. Теперь число заболевших на 100 тысяч жителей увеличено с 8 до 25.