В Петербурге осталось всего 9 тысяч доз вакцины от коронавируса. Запись на прививку приостановлена

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на Комитет по здравоохранению, на сегодняшний день в Петербурге привито нарастающим итогом 13 692 человека, из них 384 закончили цикл вакцинации. Только за минувший день, 10 января, привито 685 человек. На все оставшиеся в поликлиниках 9 000 доз вакцины от коронавируса есть запись.

Еще в начале декабря губернатор Петербурга Александр Беглов пообещал поставку больших партий вакцины от коронавируса после Нового года. Так, в январе город должен был получить до полумиллиона доз препарата.

«В конце декабря или сразу после Нового года начнем получать крупные партии — от 50 тысяч доз и более. Есть предварительные договоренности о получении Петербургом в январе до полумиллиона доз вакцины. Очень важно, чтобы город продержался до масштабной вакцинации хотя бы на нынешнем уровне заболеваемости», — заявил Беглов 7 декабря.

До 15 января власти Петербурга ожидают поставку 20 тысяч доз вакцины от коронавируса, до конца месяца — еще 66 тысяч. Все 70 пунктов вакцинации возобновили работу после новогодних праздников, в ближайшее время их число планируют увеличить до более чем 100, а также перевести на двухсменный режим работы.

По подсчетам Комздрава, максимум за сутки в Петербурге вакцинируют 1 280 человек — такой показатель был зафиксирован 6 января. Днем ранее, 5 января, вакцинацию прошли более тысячи петербуржцев. Почти 7 тысяч горожан получили вакцину от коронавируса в период новогодних праздников, за все время с начала вакцинации привились более 1 миллиона россиян по всей стране.