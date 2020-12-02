В США коронавирус появился раньше, чем Китай объявил о нем, доказало исследование

Впервые о случаях заражения тогда еще неизвестным вирусом SARS-CoV-2 власти Китая объявили 31 декабря 2019 года. В США первый подтвержденный случай COVID-19 был зарегистрирован 20 января 2020 года у жителя штата Вашингтон, недавно прибывшего из Китая. Однако исследователи из Центров по контролю и профилактике заболеваний США выяснили, что американцы заражались коронавирусом и раньше.

Исследователи проанализировали более 7000 донорских образцов крови, собранных Американским Красным Крестом в девяти штатах в период с 13 декабря 2019 года по 17 января 2020 года. 106 образцов дали положительный результат на наличие антител у жителей Калифорнии и 67 — Коннектикута, Айовы, Массачусетса, Мичигана, Род-Айленда и Висконсина.

Чтобы исключить перекрестную реактивность антител к другим вирусам, исследователи провели дополнительные тесты, выяснив, что обнаруженные антитела специфичны именно к SARS-CoV-2. Даже учитывая ложноположительные тесты, они уверены, что вирус на территории США находился уже с начала декабря. «Результаты предполагают, что COVID-19, возможно, уже прибыл в Соединенные Штаты к декабрю 2019 года, раньше, чем предполагалось ранее», — резюмируют они.

Напомним, первая смерть была зафиксирована 9 января. В городе Ухань от пневмонии умер 61-летний мужчина. Как утверждали врачи, проблемы со здоровьем у него появились еще до декабря, когда в Китае произошла вспышка неизвестного вируса. Кроме того, у покойного были опухоль брюшной полости и хроническое заболевание печени. 17 января в китайском городе Ухань была зафиксирована вторая смерть после заражения вирусом. На сегодняшний день число случаев коронавируса в мире превысило 63 миллиона. В России — более 2 миллионов 347 тысяч.