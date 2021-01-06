ВОЗ: «британский» штамм коронавируса зафиксировали в 41 стране

Новый штамм коронавируса из Великобритании выявили уже в 41 стране. Такие данные приводит в своем еженедельном информационном эпидемиологическом бюллетене Всемирная организация здравоохранения, передает ТАСС.
«По состоянию на 5 января разновидность коронавируса VOC-202012/01, которая первоначально была выявлена в Соединенном Королевстве, обнаружена в небольшом числе случаев еще в 40 государствах/территориях/районах в пяти из шести регионов ВОЗ»,— уточняется в сообщении. Кроме того, новый южноафриканский штамм коронавируса, известный как «разновидность 501Y.V2», зафиксирован еще в шести странах.
Напомним, ранее в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса. Он может быть заразнее ранее выявленных мутаций. По словам министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока, новый штамм коронавируса «вызывает серьезное беспокойство» и любой человек, кто мог контактировать с заболевшими, должен избегать «любых контактов с любым другим человеком».
Россия продлила приостановленное ранее авиасообщение с Великобританией. Запрет будет действовать до 12 января 2021 года включительно.
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