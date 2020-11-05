В Дании убьют до 17 миллионов норок из-за мутировавшей формы коронавируса

Как заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, мутировавший коронавирус представляет «риск для эффективности» будущей вакцины против COVID-19 — мутация опасна тем, что снижает способность организма вырабатывать антитела к вирусу. Поэтому до 17 миллионов норок на более чем тысяче фермах страны должны быть убиты.

В течение месяца мутировавшую форму коронавируса выявили на пяти фермах в северной Ютландии и других частях Европы, уже сейчас от заболевших норок заразились 12 человек. По словам начальника полиции Дании Торкильда Фогде, предстоящая «зачистка» станет «очень крупным мероприятием».

В июле в Испании было уничтожено 100 тысяч норок после того, как случаи заболевания были обнаружены на ферме в провинции Арагон. Десятки тысяч животных также были забиты в Нидерландах после вспышек на местных фермах. В настоящее время ученые проводят исследования, чтобы выяснить, как и почему норки смогли заразиться и распространить инфекцию.