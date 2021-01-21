Шри-Ланка открыла границы для всех иностранных туристов

Как сообщает France 24, работа двух международных аэропортов Шри-Ланки полностью возобновили свою работу сегодня, 21 января. Для въезда туристы обязаны будут предъявить справку об отрицательном тесте на COVID-19, полученном не ранее 96 часов до вылета. Повторный анализ нужно будет сделать по прибытии в отель. Если поездка продлится более недели, понадобится и третий тест.

По прибытии на Шри-Ланку туристы смогут проживать в одной из 55 специально отведенных гостиницах отдельно от местных жителей. В случае, если какой-либо из анализов окажется положительным, бессимптомные туристы останутся на изоляции в отеле, остальных направят на лечение в госпитали.

Всего правительство страны организовало 14 туристических зон, пределы которых покидать будет нельзя. В первые две недели туристов также обязаны сопровождать в поездах официальные лица. Оформить визу для посещения Шри-Ланки можно только онлайн. Также перед поездкой нужно будет забронировать отель, оплатить будущие ПЦР-тесты и медицинскую страховку в размере 12 долларов.