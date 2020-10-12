Сентябрь 2020 года стал рекордным по количеству разводов в Петербурге. Всего за один месяц их заключили больше, чем за последние 10 лет — 2 479. При этом в брак вступили 5 330 раз.
В сентябре 2020 года петербуржцы заключили рекордное за 10 лет число разводов
Согласно статистике Комитета по делам записи актов гражданского состояния Петербурга, в сентябре 2020 года горожане расторгли 2 479 браков, тогда как в сентябре 2019-го — 2 008. По данным за 2018 год развелись 2 015 человек, 2017 — 1 831, 2016 — 2 020, 2015 — 2 060, 2014 — 1 953, 2013 — 1 972, 2012 — 2 010, а в 2011 году брак расторгли 2 065 человек.
По мнению адвоката по бракоразводным процессам Светланы Савиновой, тенденция к разводам сохранится до декабря. Похожий бум разводов наблюдался в начале 2000-х. Но если тогда люди больше хотели изменить свою семью вслед за обретением статусного положения, то сейчас к разводам стремятся по психологическим причинам — и во многом из-за пандемии.
«Появилось много времени на выяснение отношений, рефлексию, на подумать над вопросами: «а почему я с этим человеком?», «зачем я здесь?», «какая перспектива?». И в итоге принимали решение: «хватит уже терпеть». И вот, пожалуйста — рост разводов», — отметил в разговоре с «Фонтанкой» социальный психолог Александр Шахов.
Вот несколько шагов, которые, по мнению Шахова, помогут добиться психологического равновесия — как для себя, так и в паре:
- Нужно выделять время для физических нагрузок. Активность стимулирует выработку эндорфинов и снижает уровень стресса.
- Следует составить инструкцию на случай конфликта, которая поможет партнерам разрешить проблему.
- Также поможет психогигиена — освобождение от негативных эмоций не дожидаясь, пока они накопятся и выйдут самостоятельно.
Напомним, 2019 год также стал рекордным по числу разводов — за все 12 месяцев брак расторгла 27 101 пара. В сравнении с 2018 годом, в 2019-ом разводов было оформлено на 646 больше, а свадеб заключено — на 2211 меньше. До этого минимальное число свадеб приходилось на 2016 год, когда официально оформили отношения 50 691 пара.
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