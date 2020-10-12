По мнению адвоката по бракоразводным процессам Светланы Савиновой, тенденция к разводам сохранится до декабря. Похожий бум разводов наблюдался в начале 2000-х. Но если тогда люди больше хотели изменить свою семью вслед за обретением статусного положения, то сейчас к разводам стремятся по психологическим причинам — и во многом из-за пандемии.

«Появилось много времени на выяснение отношений, рефлексию, на подумать над вопросами: «а почему я с этим человеком?», «зачем я здесь?», «какая перспектива?». И в итоге принимали решение: «хватит уже терпеть». И вот, пожалуйста — рост разводов», — отметил в разговоре с «Фонтанкой» социальный психолог Александр Шахов.

Вот несколько шагов, которые, по мнению Шахова, помогут добиться психологического равновесия — как для себя, так и в паре:

Нужно выделять время для физических нагрузок. Активность стимулирует выработку эндорфинов и снижает уровень стресса.

Следует составить инструкцию на случай конфликта, которая поможет партнерам разрешить проблему.

Также поможет психогигиена — освобождение от негативных эмоций не дожидаясь, пока они накопятся и выйдут самостоятельно.

Напомним, 2019 год также стал рекордным по числу разводов — за все 12 месяцев брак расторгла 27 101 пара. В сравнении с 2018 годом, в 2019-ом разводов было оформлено на 646 больше, а свадеб заключено — на 2211 меньше. До этого минимальное число свадеб приходилось на 2016 год, когда официально оформили отношения 50 691 пара.