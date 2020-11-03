В Комитете по здравоохранению Петербурга рассказали, при каких симптомах и условиях принимают решение о госпитализации пациентов с коронавирусом и подозрением на него.
При каких симптомах госпитализируют с коронавирусом в Петербурге? Рассказали в Смольном
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Фото: Shutterstock.com
По словам начальника отдела по организации амбулаторной медицинской помощи Комитета по здравоохранению Петербурга Ларисы Соловьевой, амбулаторное лечение проходят пациенты с легкими случаями коронавируса. В некоторых случая выздоравливать дома могут и люди со среднетяжелым течением болезни. Но только под пристальным наблюдением лечащего врача, который ведет пациента дистанционно или регулярно посещая его.
Показаниями для госпитализации служат:
- Температура выше 38 градусов,
- Наличие сопутствующих хронических заболеваний,
- Возраст пациента до 3 лет и старше 65.
Также поводом для госпитализации может стать общее тяжелое состояние, низкий уровень насыщения кислородом крови или невозможность изолироваться на время болезни. В каждом отдельном случае решение о госпитализации принимает врач.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 1 миллион 673 тысячи, в Москве — 439 тысяч, в Петербурге — 64 тысячи, в мире — 46 миллионов человек. Проводить тестирование на коронавирус разрешили всем частным и государственным медицинским лабораториям. С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты имеют право отказать в проезде петербуржцам без масок. До 29 ноября запрещена работа общепита в ночное время. Губернатор Петербурга неоднократно предупреждал о введении дополнительных мер по противодействию COVID-19 в случае, если горожане не будут в полной мере соблюдать требования эпидбезопасности. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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