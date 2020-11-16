Согласно постановлению, подписанному сегодня главным санитарным врачом России Анной Поповой, теперь срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 48 часов — «с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование».

Также увеличен максимальных охват ПЦР-тестирования на коронавирусную инфекцию — до 200 тестов в сутки на каждые 100 тысяч. «Обеспечить уровень охвата лабораторными исследованиями для выявления возбудителя СOVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) не менее 200 исследований на 100 тысяч населения (среднесуточно за 7 календарных дней)», — говорится в постановлении.

Напомним, в конце октября Роспотребнадзор расширил сети лабораторий для тестирования на новую коронавирусную инфекцию. Теперь сдать тест можно будет в любой медицинской лаборатории по всей России — как частной, так и государственной.

С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты имеют право отказать в проезде петербуржцам без масок. До 29 ноября в Петербурге запрещена работа общепита в ночное время и работа фуд-кортов. Федеральные музеи Москвы приостановят работу временных выставок до середины января 2021 года. До этого же времени в Петербурге устанавливаются дополнительные требования к допуску посетителей в театры, концертные залы, концертные площадки и кинотеатры. Студентов российских вузов переводят на дистанционное обучение до февраля 2021 года.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 1 миллион 948 тысяч, в Москве — 516 тысяч, в Петербурге — 83 тысячи, в мире — 54 миллиона человек. Губернатор Петербурга неоднократно предупреждал о введении дополнительных мер по противодействию COVID-19 в случае, если горожане не будут в полной мере соблюдать требования эпидбезопасности. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.