Роспотребнадзор установил новые сроки готовности тестов на коронавирус. Теперь россиянам придется ждать не более двух суток.
Согласно постановлению, подписанному сегодня главным санитарным врачом России Анной Поповой, теперь срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 48 часов — «с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование».
Также увеличен максимальных охват ПЦР-тестирования на коронавирусную инфекцию — до 200 тестов в сутки на каждые 100 тысяч. «Обеспечить уровень охвата лабораторными исследованиями для выявления возбудителя СOVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) не менее 200 исследований на 100 тысяч населения (среднесуточно за 7 календарных дней)», — говорится в постановлении.
Напомним, в конце октября Роспотребнадзор расширил сети лабораторий для тестирования на новую коронавирусную инфекцию. Теперь сдать тест можно будет в любой медицинской лаборатории по всей России — как частной, так и государственной.
С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты имеют право отказать в проезде петербуржцам без масок. До 29 ноября в Петербурге запрещена работа общепита в ночное время и работа фуд-кортов. Федеральные музеи Москвы приостановят работу временных выставок до середины января 2021 года. До этого же времени в Петербурге устанавливаются дополнительные требования к допуску посетителей в театры, концертные залы, концертные площадки и кинотеатры. Студентов российских вузов переводят на дистанционное обучение до февраля 2021 года.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 1 миллион 948 тысяч, в Москве — 516 тысяч, в Петербурге — 83 тысячи, в мире — 54 миллиона человек. Губернатор Петербурга неоднократно предупреждал о введении дополнительных мер по противодействию COVID-19 в случае, если горожане не будут в полной мере соблюдать требования эпидбезопасности. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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