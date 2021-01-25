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Пассажиры «Победы» смогут выкупать авиабилет на соседнее кресло

Лоукостер «Победа» разрешит пассажирам выкупать авиабилет на соседнее кресло, чтобы оно оставалось пустым или было использовано для ручной клади. Стоимость услуги будет равна стоимости авиабилета.

  • Фото: Shutterstock.com

     

Услуга Extraseat запущена на официальном сайте лоукостера. Она дает пассажирам возможность использовать соседнее кресло в салоне самолета по своему усмотрению — оставить свободным для личного комфорта или разместить на нем дополнительную ручную кладь, не превышающую габаритами 38х40х110 сантиметров и весом до 32 килограммов.

У услуги не будет фиксированной стоимости — стоимость выкупа соседнего кресла будет аналогична билет на этот же рейс. «Как и при покупки билета она рассчитывается автоматически с учетом загрузки рейса и даты покупки билета относительно вылета, и может начинаться от 499 рублей», — отмечают в пресс-службе лоукостера.

«Мы стали получать от клиентов больше обращений с просьбой разрешить забронировать соседнее кресло. Кто-то хочет лететь без соседа, кто-то решил использовать кресло для ребенка до двух лет, который может лететь бесплатно на коленях родителя, а кому-то необходимо провезти в салоне ручную кладь, требующую особого бережного отношения. Например, музыкальный инструмент или произведение искусства, или фото и видеоаппаратура. Теперь прямо на нашем сайте клиент может самостоятельно забронировать соседнее кресло для своего перелета», — приводит ТАСС слова генерального директора «Победы» Андрея Калмыкова.

Напомним, в 2020 году «Аэрофлот» ввел новые правила перевозки животных. Теперь провозить их смогут только совершеннолетние пассажиры и не более одного животного в одни руки. В свою очередь авиакомпания S7 разрешила животным летать на соседнем кресле с хозяином. А максимальный размер бесплатно провозимого багажа в самолетах всех российских авиакомпаний могут уменьшить на 20%

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