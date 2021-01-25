Пассажиры «Победы» смогут выкупать авиабилет на соседнее кресло

Услуга Extraseat запущена на официальном сайте лоукостера. Она дает пассажирам возможность использовать соседнее кресло в салоне самолета по своему усмотрению — оставить свободным для личного комфорта или разместить на нем дополнительную ручную кладь, не превышающую габаритами 38х40х110 сантиметров и весом до 32 килограммов.

У услуги не будет фиксированной стоимости — стоимость выкупа соседнего кресла будет аналогична билет на этот же рейс. «Как и при покупки билета она рассчитывается автоматически с учетом загрузки рейса и даты покупки билета относительно вылета, и может начинаться от 499 рублей», — отмечают в пресс-службе лоукостера.

«Мы стали получать от клиентов больше обращений с просьбой разрешить забронировать соседнее кресло. Кто-то хочет лететь без соседа, кто-то решил использовать кресло для ребенка до двух лет, который может лететь бесплатно на коленях родителя, а кому-то необходимо провезти в салоне ручную кладь, требующую особого бережного отношения. Например, музыкальный инструмент или произведение искусства, или фото и видеоаппаратура. Теперь прямо на нашем сайте клиент может самостоятельно забронировать соседнее кресло для своего перелета», — приводит ТАСС слова генерального директора «Победы» Андрея Калмыкова.

Напомним, в 2020 году «Аэрофлот» ввел новые правила перевозки животных. Теперь провозить их смогут только совершеннолетние пассажиры и не более одного животного в одни руки. В свою очередь авиакомпания S7 разрешила животным летать на соседнем кресле с хозяином. А максимальный размер бесплатно провозимого багажа в самолетах всех российских авиакомпаний могут уменьшить на 20%.