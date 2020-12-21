Почему после 2020 года индустрия спорта уже никогда не будет прежней?

Как спорт погружался в локдаун?

Так вышло, что именно спорт для многих стал вестником тревоги, который провозгласил опасность коронавируса. Надо понимать, что футбол/баскетбол/хоккей/автогонки для многих культур (а особенно западных) — столпы стабильности. Допустим, в Европе в иные времена могли бушевать лесные пожары или наводнения, бастовать работники метро, происходить антиправительственные митинги — это почти никогда не отменяло того, что во вторник-среду по телевизору футбольная Лига чемпионов, в выходные — чемпионат страны.

Например, в апреле 2010 года в Исландии извергся вулкан-мем Эйяфьядлайёкюдль и парализовал на пару недель авиасообщение во всей Европе. Отменить полуфиналы Лиги чемпионов? Да вы что! Игроки испанской «Барселоны» добирались на матч с миланским «Интером»на автобусе (14 часов!), но игра состоялась вовремя.

В 2016 году во Франции случилась серия терактов. Об отмене или переносе чемпионата Европы по футболу в этой стране заикнулась только пара паникеров: турнир состоялся.