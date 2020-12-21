Почему после 2020 года индустрия спорта уже никогда не будет прежней?

В пандемию после череды запретов на массовые мероприятия казалось, что большой спорт как явление ждёт крах — в некоторых СМИ на полном серьезе возникали мнения о том, что болельщики на века остались с одним только киберспортом. Но индустрия выжила, переродилась и не просто адаптировалась к новой реальности, а задала несколько трендов на будущее.
Как спорт погружался в локдаун?
Так вышло, что именно спорт для многих стал вестником тревоги, который провозгласил опасность коронавируса. Надо понимать, что футбол/баскетбол/хоккей/автогонки для многих культур (а особенно западных) — столпы стабильности. Допустим, в Европе в иные времена могли бушевать лесные пожары или наводнения, бастовать работники метро, происходить антиправительственные митинги — это почти никогда не отменяло того, что во вторник-среду по телевизору футбольная Лига чемпионов, в выходные — чемпионат страны.
Например, в апреле 2010 года в Исландии извергся вулкан-мем Эйяфьядлайёкюдль и парализовал на пару недель авиасообщение во всей Европе. Отменить полуфиналы Лиги чемпионов? Да вы что! Игроки испанской «Барселоны» добирались на матч с миланским «Интером»на автобусе (14 часов!), но игра состоялась вовремя.
В 2016 году во Франции случилась серия терактов. Об отмене или переносе чемпионата Европы по футболу в этой стране заикнулась только пара паникеров: турнир состоялся.
Собственно, и в 2020 году спортивные боссы по всему миру до последнего старались сохранять лицо. В Майами еще до глобальной пандемии успели провести Супербоул (финал чемпионата Штатов по американскому футболу, одно из важнейших культурных событий страны, в кино и сериалах часто переводится на русский как Суперкубок), а НБА и НХЛ играли при переполненных трибунах до последнего момента. Собственно, баскетбол в Штатах ушел на карантин фактически в прямом эфире: игроки «Оклахома Сити Тандер» и «Юта Джаз» уже разминались на паркете, когда стало известно, что центровой «Юты» Руди Гобер заразился коронавирусом. Все игры турнира были отменены.
Не отличались скоростью реакции и европейские футбольные чиновники. В марте УЕФА позволил провести на ливерпульском стадионе «Энфилд» игру ⅛ финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» - «Атлетико» (этот матч винят в гибели сорока человек). Но если здесь еще можно списать решение чиновников на упрямство британского премьера Бориса Джонсона, который изначально планировал запустить в стране шведский сценарий борьбы с COVID, то еще кое-что никакой логике вообще не поддается. УЕФА дал добро на проведение (пусть и без зрителей) игры между испанской «Валенсией» на ее домашней арене «Месталья» и «Аталантой» из Бергамо. Да-да, из того самого Бергамо — кадры с грузовиками, везущими гробы, помнят все. Естественно, горячие итальянские фанаты поехали через открытые еще границы поддержать свою команду в Валенсию, столпились около стадиона и заполнили местные бары. В итоге почти весь основной состав команды слег с вирусом, а сам город стал его главным очагом в стране.
До последнего УЕФА намеревался провести по расписанию и чемпионат Европы. Как назло, именно на 2020 год был намечен самый грандиозный Евро в истории — в 12 городах Европы, от Баку (Азербайджан на футбольной карте — Европа) до Лондона. Несколько встреч должен был принять и Петербург. И только в начале апреля президент организации Александер Чеферин объявил о переносе турнира на 2021 год. Туда же переехали летние Олимпийские игры в Токио.
Очень быстро свернулись теннис и «Формула-1». В Майами за несколько дней до старта отменили теннисный турнир серии Мастерс. Почти в один день с этим Дональд Трамп свернул авиасообщение с Европой, и многие теннисисты со Старого Света еле успели добраться до своих стран. Гонщики «Формулы» доехали до Австралии, где было запланировано открывающее сезон Гран-при, но COVID у одного из механиков «Мерседеса» заставил их оперативно все отменить.
В России тоже среагировали не сразу. «Зенит» еще 14 марта принимал на «Газпром-Арене» «Урал» под апокалиптическое скандирование фанатов «Мы все умрем». В хоккее вообще происходили события, которым позавидовал бы сам Ионеско. Иностранные команды КХЛ «Барыс» (Казахстан) и «Йокерит» (Финляндия) отказались из-за карантина ехать на матчи со своими соперниками по плей-офф Кубка Гагарина, и руководство лиги на полном серьезе планировало доиграть турнир только клубами из нашей страны. Но Роспотребнадзор прекратил это — Кубок Гагарина остановили и не доиграли.
Однако летом и осенью спорт стал возвращаться. И своим возвращением наметил тренды, которые еще очень долго будут его определять. Посмотрим, что это за тренды, на конкретных примерах.
Все решает личная воля
До пандемии казалось,что большой спорт — это система из тысячи человеческих винтиков, которая как-то функционирует сама. Но локдаун показал, что даже в такой индустрии все может решить воля, страсть и разум одного человека.
Первым, кто всерьез заговорил о выходе из сумрака, стал президент Ultimate Fighting Championship Дэна Уайт. UFC — самый знаменитый и богатый в мире промоушен смешанных единоборств (ММА), именно в нем дрались и дерутся Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор. Уайт — то, что называют self made man в его классическом проявлении. UFC вырос в бойцовскую империю из полукабацких драк тучных мужчин. На весну у Дэны был запланирован супербой между уже названным Хабибом и американцем Тони Фергюсоном, его пришлось отменить — нью-йоркский Мэдисон Сквер Гарден закрылся, а сам Нурмагомедов не смог вылететь из России в США.
Но Уайт не сдался. Он заменил Хабиба на другого американца Джастина Гэтжи и стал искать площадку (если что — на дворе был апрель). Нельзя в Нью-Йорке? Дэна договорился с одним из казино в Лас-Вегасе. Не срослось — запретил штат Невада. Тогда Уайт сунулся в индейскую резервацию в Калифорнии: на ее территорию не распространяется юрисдикция штата. Здесь уперся рогом уже основной телевещатель, ESPN, там проведение боев (кроме основного поединка на турнирах UFC всегда проводится еще несколько) сочли неэтичным. Уайт вздохнул, подождал до мая и организовал турнир UFC 249 в Джексонвилле (Флорида) 9 мая. Да, без зрителей, но рейтинги у вечера ММА на фоне полного отсутствия другого спорта зашкаливали.
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Афиша турнира UFC 249
Другой пример — генеральный директор немецкой футбольной Бундеслиги Кристиан Зайферт. Когда чемпионат Германии ушел на вынужденный перерыв, Зайферт с командой сразу засели за протокол возвращения к игре, в котором прописали абсолютно все, вплоть до того, как и когда футболисты могут заниматься сексом и в каком порядке они заходят в клубный автобус. Протокол несколько раз возвращали на доработку: его отклонял то минздрав ФРГ, то канцлер Ангела Меркель. В итоге немецкая футбольная лига вернулась на телеэкраны 15 мая, когда стальные европейские чемпионаты еще только думали, что им делать. Да, игроки «Шальке-04» и дортмундской «Боруссии» (их матч стал первой игрой новой эры) терялись перед пустыми трибунами, не понимали, как им радоваться забитым мячам (обнимашки и рукопожатия - ни-ни, впрочем, этот запрет быстро отменили) и вообще выглядели слегка растренированными, но процесс был запущен.
К сожалению, то, к чему приводит отсутствие такой личности среди управленцев, показала Россия. Уже в первом постковидном туре футбольной Премьер-лиги тренеры не носили маски (самым дисциплинированным оказался наставник «Зенита» Сергей Семак), игроки фотографировались с фанатами, а клуб «Ростов» вообще заразился полным составом: в итоге на матч с «Сочи» вышли школьники 15-17 лет, предсказуемо уступившие 1:10.
Хоккейное руководство вообще не замечало вируса как такового. Команды играли как привыкли. Итог — массовые вспышки во многих клубах. В петербургском СКА дошло до того, что обязанности главного тренера на время болезни Валерия Брагина исполнял вице-президент клуба Роман Ротенберг.
Пустые трибуны — не наказание, а вызов
До коронавируса матчи, турниры и старты без зрителей были нонсенсом — такое случалось, например, в качестве наказания за хулиганство болельщиков в том же футболе. В 2018 году «Зенита» на пустом «Петровском» выдал один из самых мощных перформансов в своей истории, разгромив минское «Динамо» в Лиге Европы со счётом 8:1. Фанаты поддерживали команды с корабликов на Неве.
Да, тишина на стадионе не добавляет атмосферы, но пока это данность, хотя и не везде — в России частично разрешено заполнять трибуны, со 2 декабря от 2 до 4 тысяч человек могут посещать стадионы в Англии. А всем известно, что если ты не можешь что-то остановить, это надо возглавить.
На картинку футбольных матчей стали накладывать интершум. То есть, вы смотрите матч не под звуки ударов по мячу и выкрики игроков, а под ненавязчивый шум трибун, который даже реагирует на голы и опасные моменты. В «Зените» пошли еще дальше, установив на «Газпром-Арене» мониторы, на которых были выведены болельщики, смотревшие игру дома.
По такой же схеме поступили в НБА, там получилось еще эффектнее: смогли создать целый зал из фанатов на удаленке.
Любое, даже самое неприятное ограничение, дает дополнительные возможности. И спорту было бы очень неплохо как-то интегрировать эти приемы в трансляции даже тогда, когда зрители вернутся на стадионы.
Локализация и пузыри
Еще одно слово, которое в пандемию узнали все болельщики мира — пузырь. Спорт связан с постоянными перемещениями между странами и городами. Где-то, например, в теннисе, этого не избежать — нельзя просто наплевать на многовековую традицию и запихнуть все турниры Большого шлема на один корт. То же самое с Гран-при Формулы-1: сама суть королевских гонок в том, что это «бродячий цирк».
Но в игровых видах спорта локализация команд в одном месте — вполне рабочая история. Именно так проходят чемпионаты мира и Европы, именно так проходят Олимпийские игры.
Для участников плей-офф НБА обустроили целый город в Орландо, Флорида (в парке Walt Disney World!): игроки безвылазно жили там, тренировались и играли. Естественно, это был не аскетичный военный лагерь, а огромный пятизвездочный отель с роскошными игровыми площадками. Аналогично поступили в хоккее: игроков НХЛ перевезли в ковидно-благоприятную Канаду. Такие лагеря назвали «пузырями» за их полную огражденность от внешнего мира.
Нечто подобное сделали и в футболе. Лигу чемпионов и Лигу Европы доигрывали не в привычном формате матч дома — матч в гостях: четвертьфиналистов турниров загнали в Португалию и в Германию соответственно, где они в плотном календаре довели турниры до конца, играя по одному матчу в каждой стадии. Зрителям понравилось - команды не занимались математикой (если мы в гостях забили один, сколько нам надо забить дома), а бескомпромиссно рубились.
О том, чтобы воплотить эту практику в жизнь, задумались в УЕФА. Евро-2020 уже перенесли на 2021 год и переносить его еще раз никто не будет — на 2022 запланирован чемпионат мира в Катаре. Пока что турнир планируют провести по старой схеме, но на случай, если пандемия к лету-2021 не отступит, могут обустроить пузыри с болельщиками — закрытые территории вокруг европейских стадионов, куда пустят фанатов либо вакцинированных, либо с отрицательными тестами на коронавирус.
Вписался в тренд и уже упомянутый президент UFC Дэна Уайт: в ОАЭ просто возвели бойцовский остров, отгороженный от всего мира.
И кажется, от практики использования пузырей в том или ином виде не откажутся еще долго.
Спорт возможен даже без спорта
Когда все остановилось, многочисленным спортивным СМИ — и печатным, и телевидению — надо было как-то жить. И тогда стало понятно, что спорт — это гораздо больше, чем просто трансляции. Сайты стреляли ностальгическими материалами, проводили онлайн-трансляции (!) важных матчей и событий прошлых лет, журналисты записывали подкасты о том, что было и что будет после пандемии, снимали документальные фильмы о славных турнирах прошлого. И, кажется, околоспортивного контента в посткарантинное время будет гораздо больше.
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