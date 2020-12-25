Репортаж: Мы провели день в «красной зоне» Мариинской больницы. Вот как устроено лечение пациентов с COVID-19

В больницу везут, даже если мест пока нет

Классическая ситуация: уже задыхающегося пациента по распоряжению диспетчера городской станции скорой медицинской помощи (ГССМП) везут спасать в ближайшую больницу. Даже если в той нет свободных мест. По прибытию на место врачи проводят исследования крови, проверяют сатурацию кислорода, берут ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию, проводят компьютерную томографию легких.

Решение о том, что делать дальше, врачи принимают в зависимости от критичности ситуации: либо ждать результата диагностики, либо сразу везти в операционную (в Мариинскую часто поступают пациенты и с коронавирусом, и с хирургической патологией — прим. Ред.), либо ждать освобождения палаты в коридоре. Для больных в самом тяжелом состоянии прямо в отделении скорой медицинской помощи оборудованы боксы интенсивной терапии, в том числе с аппаратами для искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Некоторые петербуржцы слишком поздно обращаются к за помощью медиков, доведя свое состояние до критического — в итоге врачи вынуждены интубировать им трахею и переводить на ИВЛ прямо в карете скорой.