Минпросвещения РФ опровергло сообщения о переводе школ на дистанционный формат обучения

Тем временем более 100 классов в школах Петербурга отправили на карантин по коронавирусу и ОРВИ. Такие данные приводит Комитет по образованию.

Напомним, ранее всех студентов Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» также перевели на дистанционный формат обучения из-за распространения коронавируса. Также о переводе на «удаленку» заявил Санкт-Петербургский государственный экономический университет.

В Москве завершаются каникулы, продленные мэрией столицы до двух недель из-за распространения коронавируса. Однако в школы вернутся не все — учеников 6-11-х классов переведут на дистанционное обучение.