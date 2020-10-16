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Минпросвещения РФ опровергло сообщения о переводе школ на дистанционный формат обучения

Минпросвещения РФ заявило о том, что пока что не собирается переводить российские школы на «дистанционку», несмотря на рост заболеваний коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

«Министерство подчеркивает, что никаких планов по введению дистанционного обучения на постоянной основе не обсуждается, не рассматривается ни сейчас, ни ранее и не планируется к рассмотрению», — подчеркнули в ведомстве. Подобные сообщения Минпросвещения называет «очередной провокационной попыткой привести к социальной напряженности».

В пресс-службе рассказали, что недавно в интернете появились слухи о дистанционном обучении на постоянной основе, а также сообщения с призывами к голосованию против несуществующих в действительности нормативных правовых актов и проектов.

«Родительские чаты сегодня — важная среда коммуникации, и их популярность наглядно показывает заинтересованность наших граждан вопросами образования. Однако именно там, по понятным причинам, могут зарождаться подобные слухи. Наши эксперты и специалисты горячей линии всегда на связи, и наши информационные ресурсы всегда наполнены актуальной и проверенной информацией», — дополнил  министр просвещения Сергей Кравцов. 

Тем временем более 100 классов в школах Петербурга отправили на карантин по коронавирусу и ОРВИ. Такие данные приводит Комитет по образованию. 

Напомним, ранее всех студентов Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» также перевели на дистанционный формат обучения из-за распространения коронавируса. Также о переводе на «удаленку» заявил Санкт-Петербургский государственный экономический университет

В Москве завершаются каникулы, продленные мэрией столицы до двух недель из-за распространения коронавируса. Однако в школы вернутся не все — учеников 6-11-х классов переведут на дистанционное обучение.

Сабина Алиева,
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