Минпросвещения РФ заявило о том, что пока что не собирается переводить российские школы на «дистанционку», несмотря на рост заболеваний коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.
Минпросвещения РФ опровергло сообщения о переводе школ на дистанционный формат обучения
«Министерство подчеркивает, что никаких планов по введению дистанционного обучения на постоянной основе не обсуждается, не рассматривается ни сейчас, ни ранее и не планируется к рассмотрению», — подчеркнули в ведомстве. Подобные сообщения Минпросвещения называет «очередной провокационной попыткой привести к социальной напряженности».
В пресс-службе рассказали, что недавно в интернете появились слухи о дистанционном обучении на постоянной основе, а также сообщения с призывами к голосованию против несуществующих в действительности нормативных правовых актов и проектов.
«Родительские чаты сегодня — важная среда коммуникации, и их популярность наглядно показывает заинтересованность наших граждан вопросами образования. Однако именно там, по понятным причинам, могут зарождаться подобные слухи. Наши эксперты и специалисты горячей линии всегда на связи, и наши информационные ресурсы всегда наполнены актуальной и проверенной информацией», — дополнил министр просвещения Сергей Кравцов.
Тем временем более 100 классов в школах Петербурга отправили на карантин по коронавирусу и ОРВИ. Такие данные приводит Комитет по образованию.
Напомним, ранее всех студентов Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» также перевели на дистанционный формат обучения из-за распространения коронавируса. Также о переводе на «удаленку» заявил Санкт-Петербургский государственный экономический университет.
В Москве завершаются каникулы, продленные мэрией столицы до двух недель из-за распространения коронавируса. Однако в школы вернутся не все — учеников 6-11-х классов переведут на дистанционное обучение.
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