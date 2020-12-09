Вакцинация разрушит бизнес, мегаполисы запустеют, а блокчейн уничтожит фейкньюс: опубликованы «шокирующие прогнозы» на 2021 год

В 2021 году Amazon перенесет свою европейскую штаб-квартиру на Кипр и буквально «купит политическую власть на всех уровнях» в стране. Под давлением европейских регуляторов Amazon придется сменить методы работы, а Кипру — привести свое налоговое законодательство в соответствие с требованиями ЕС. США и другие страны пойдут в наступление на монополии.

Франции не удастся избежать волны банкротств, акции крупнейших банков распродадут. Страна обратится за помощью к Германии, чтобы Европейский Центробанк напечатал достаточно валюты для массового выкупа долгов. Системный обвал будте предотвращен. Несмотря на это, в 2021 году государственный долг Франции превысит 120%.

Подрыв доверия к СМИ в 2021 году достигнет критического уровня. В борьбе с дезинформацией крупные издания и соцсети прибегнут к блокчейну. Twitter и Facebook инвестируют в разработку технологии, и альтернативные новостные сайты, дезинформация о пандемии, ложные доказательства подтасовок на выборах мгновенно исчезнут с этих платформ.

Китай выпустит «Цифровое средство электронных платежей». Иностранцам предоставят полный доступ к рынкам капитала, в то же время стабильность валюты и прозрачность блокчейна устранят риск оттока капитала из страны. Цифровой юань будет считаться «необеспеченной валютой», но власти Китая оценят это как плюс.

В 2021 году начнется коммерческое использование ядерного синтеза. Искусственный интеллект устранит нехватку воды и пищи в мире благодаря опреснению морской воды и вертикальному сельскому хозяйству. Транспорт во всем мире станет дешевым, мир ждет всеобщая роботизация и автоматизация. Нынешняя молодежь станет последним поколением, которому приходится работать, чтобы обеспечить себя. Наступит самое серьезное в истории повышение уровня жизни.

«Удаленка» и устранение лишних рабочих мест приведет в 2021 году к нулевой загруженности городских офисов. Цены на коммерческую недвижимость упадут. Введение безусловного базового дохода изменит отношение к роли работы в жизни. Молодежь будет оставаться в тех городах, где выросла, профессионалы в мегаполисах начнут увольняться. Человечество начнет заниматься ремеслами и искусством.

В 2021 году создадут Фонд гражданских технологий, и каждый человек получит долю его капитальных активов. Дополнительные доли получат те, кто потерял работу из-за развития технологий. Политика «дивиденда на технический прогресс» снизит экономические и социальные трудности, а также высвободит гигантскую предпринимательскую энергию на индивидуальном и общественном уровнях.

Пандемия новой коронавирусной инфекции только усилила накопление долговой нагрузки в мировой экономике. Инвесторы переходят на рисковые активы. В 2021 году выяснится, что во время пандемии экономика была перестимулирована. После вакцинации она очень скоро перегреется. Растет инфляция, безработица быстро падает. Количество дефолтов поднимется до многолетнего максимума. Первыми рухнут компании, специализирующиеся на оффлайновой розничной торговле.

Ослабление доллара и отрицательные реальные доходности увеличат спрос на серебро, в 2021 году на рынке начнется его реальная нехватка. Однако более половины всего металла добывается как побочный продукт цинка — это затруднит производителей в удовлетворении спроса на серебро.

Страны с пограничной и развивающейся экономикой признают недооцененными — внедрение технологий здесь лучше повышает производительность труда, чем в развитых странах. Спутниковый Wi-Fi обрушит цены на услуги связи и повысит скорость обмена данными. Первую позицию в отрасли займет Starlink от SpaceX с 1,5 тысячами спутников в концу 2021 года. Развитие беспилотников произведет революцию в доставке. Беспилотные технологии вместе с автоматизацией также повысят производительность труда в сельском хозяйстве по всему миру.