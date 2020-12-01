В Петербурге осталось свободно 6% коек для пациентов с коронавирусом. Смольный открывает новый корпус Госпиталя ветеранов войн и больницу в Колпине

Также практически готов к сдаче лечебно-диагностический корпус городской больницы №33 в Колпине. Строители работают без остановок, сейчас «дорог каждый день». Новый корпус откроется как стационар-трансформер и будет принимать пациентов с коронавирусом. Для них коечная мощность составит 420 мест. Разрешение на ввод здания в эксплуатацию планируется получить до конца декабря.

«Пандемия показала, что можно эффективно бороться с вирусом, имея такие стационары, как новое здание 33-й больницы или клиники по примеру НИИ Алмазова, где наука тесно сочетается с практикой», — подчеркнул губернатор Петербурга Александр Беглов.

На сегодняшний день пациентов с коронавирусом и подозрением на него в Петербурге принимает 21 стационар, в том числе пять федеральных. Развернута 10 901 койка. 1 декабря прием пациентов также начал НИИ фтизиопульмонологии Минздрава. Там развернуто 55 коек.