В Петербурге осталось свободно 6% коек для пациентов с коронавирусом. Смольный открывает новый корпус Госпиталя ветеранов войн и больницу в Колпине

В Петербурге осталось свободно 6% коек для пациентов с коронавирусом. Чтобы оптимизировать коечный фонд, Смольный готовится запустить новый корпус Госпиталя ветеранов войн, построенный за 5 месяцев, и лечебно-диагностический корпус городской больницы №33 в Колпине.
Новый шестиэтажный корпус Госпиталя ветеранов войн на Народной улице, д.21/2 в Невском районе Петербурга был построен за 5 месяцев. Новый корпус станет стационаром-трансформером. После открытия он будет переоборудован в инфекционную больницу с коечным фондом на 405 мест.
При обычном использовании в здании смогу принимать 302 пациента. В корпусе разместятся хирургическое и неврологическое отделения, лаборатория, а также отделение реанимации и интенсивной терапии. Ожидается, что новый корпус начнет прием пациентов во второй половине декабря.
Также практически готов к сдаче лечебно-диагностический корпус городской больницы №33 в Колпине. Строители работают без остановок, сейчас «дорог каждый день». Новый корпус откроется как стационар-трансформер и будет принимать пациентов с коронавирусом. Для них коечная мощность составит 420 мест. Разрешение на ввод здания в эксплуатацию планируется получить до конца декабря.
«Пандемия показала, что можно эффективно бороться с вирусом, имея такие стационары, как новое здание 33-й больницы или клиники по примеру НИИ Алмазова, где наука тесно сочетается с практикой», — подчеркнул губернатор Петербурга Александр Беглов.
На сегодняшний день пациентов с коронавирусом и подозрением на него в Петербурге принимает 21 стационар, в том числе пять федеральных. Развернута 10 901 койка. 1 декабря прием пациентов также начал НИИ фтизиопульмонологии Минздрава. Там развернуто 55 коек.
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