Топ-менеджеры Петербурга — о том, как проведут новогодние корпоративы в условиях пандемии

В этом году корпорации не спешили бронировать площадки для празднования нового года. Рестораторы отмечают, что в предыдущие годы заказы начинались уже с августа, а в этом году спрос, да и то вялый, стал появляться в конце октября. Всех пугала неопределенность. «Собака.ru» выяснила, как крупнейшие компании Петербурга будут провожать такой сложный для всех 2020 год.
Эдуард Тиктинский
президент Группы RBI
«От корпоративного праздника в его обычном формате мы в этом году отказались. Конечно, жаль, но здоровье людей, всех нас, сейчас дороже. Тем не менее, обязательно «соберемся» всей компанией в Zoom. К таким встречам за год все привыкли, но новогодняя, конечно, будет отличаться – так же, как новогодний корпоратив отличается от обычного общего собрания сотрудников. Постараемся подарить ощущение праздника людям хотя бы дистанционно. Это возможно, не зря же мы говорим про «эффект присутствия»
Михаил Скигин
Председатель совета директоров Петербургского нефтяного терминала
«На фоне обострения второй волны пандемии мы точно откажемся от проведения традиционного корпоратива. Из очных мероприятий состоялось только вручение наград отличившимся работникам. С соблюдением всех мер предосторожности – социальная дистанция и максимальные средства защиты – мы наградили лучших работников за старание в этом непростом году.
Остальная часть – поздравления всего коллектива – пройдет онлайн. Конечно, все отнеслись к этому с пониманием. Тем более, что опыт проведения праздников в онлайне у нас уже был. Этим летом мы отмечали 25-летие, запланированные по этому поводу торжества пришлось отменить и перенести все в онлайн. На терминале была установлена мультимедийная студия, откуда на мобильные устройства и компьютеры велась прямая видеотрансляция праздничной программы. При этом зрители могли не только наблюдать за происходящем в студии, но, и сами задавать вопросы и даже участвовать в викторине»
Алена Мариничева
руководитель департамента маркетинга и рекламы УК «Адамант» (владеет в Петербурге 22 торговым комплексами)
«В этом году мы решили полностью отказаться от проведения праздничных корпоративных мероприятий. И Новый год не является исключением. Основных причин две, и они напрямую взаимосвязаны. Во-первых, мы не хотим нарушать противоэпидемиологические мероприятия, поскольку ситуация в Петербурге с распространением коронавирусной инфекции с каждым днем становится все хуже. В этом состоит гражданская позиция всех сотрудников холдинга «Адамант».
Во-вторых, весенний запрет на работу торговых комплексов, который был вызван пандемией, не лучшим образом повлиял на наши финансовые показатели. Несмотря на то, что летом деятельность торговых центров была восстановлена, мы пока не вышли на доходность, сопоставимую с предыдущими периодами»
Кеннет Линдгрен
генеральный директор KONE Россия (мировой производитель лифтов и эскалаторов)
«Обычно KONE Russia не устраивает новогоднее празднование. При этом наша компания регулярно организует различные корпоративные мероприятия для сотрудников. Но в этот раз мы решили сделать исключение и провести новогоднее событие, так как очень хотим, чтобы все смогли завершить этот год на позитивной волне.
Сам формат мероприятия станет для нас очень необычным, так как пройдёт в онлайне. Это связано не только с соблюдением требований безопасности, но и с тем, что мы хотим объединить более 700 сотрудников компании, которые работают в России. Мы очень воодушевлены этим, так как такой формат корпоративного события является новым для нас.
Приоткрывая завесу тайны, могу сказать, что корпоративное мероприятие будет включать в себя записанные заранее видео, различные вовлекающие активности, а также подарки и сюрпризы для нашей команды. Само мероприятие будет проводиться в режиме реального времени»
Ксения Степанова
руководитель направления корпоративной культуры и внутренних коммуникаций HeadHunter
«В этом году праздничную атмосферу хочется ощущать, как никогда прежде. Но действительность диктует свои правила: с марта мы проводим рабочие дни дома, и эта тенденция продолжится в 2021 году. В предыдущие годы компания организовывала новогодний большой корпоратив, в этом году все иначе, поэтому подарки станут приятной альтернативой.
Мы составили специальный новогодний адвент-календарь для сотрудников, который поможет подготовиться к празднику в кругу семьи. Каждый рабочий день, начиная с 1 декабря, мы будем давать по одной рекомендации, челленджу или лайфхаку. Например, 1 декабря всем предстоит составить вишлист подарков, а 2 декабря собрать одежду для фонда «Добрых вещей». Для всех детей сотрудников мы ежегодно готовим подарки, каждый ребенок получит его до Нового года. В этом году мы делаем приятные подарки и для сотрудников, но, к сожалению, пока не можем рассказать о них (вас может прочитать наш коллега, не хотелось бы портить сюрприз). Также мы подготовили новогодние квизы: сотрудников ожидают удивительные вопросы и увлекательные интеллектуальные схватки в духе наступающих праздников. Например, «Как в средневековой Европе устанавливали рождественскую ёлку?» и три варианта ответа:
а) прятали в самый дальний угол и накрывали тканью
б) подвешивали к потолку вверх тормашками
в) размещали на эшафотах
Или: «На Руси Новый год отмечали сначала в одно время года, затем - в другое, а по указу Петра I и вовсе перенесли на 1 января. В какое время года Новый год никогда не отмечался в наших широтах?»
а) осенью
б) летом
в) весной»
Кирилл Остапенко
Основатель франчайзинговой сети «ВелоДрайв»
«Встреча нового 2021 года будет мало отличаться от предыдущих праздников под елкой: на небольшой корпоратив в офисе "ВелоДрайв" соберутся директора розничных магазинов, топ-менеджеры и сотрудники нашего небольшого бэк-офиса. На декабрь у нас запланировано три ночи распродаж, как раз одну из них и будем запускать прямо на корпоративе, то есть отметим праздник без отрыва от производства, это в нашем духе. Отличаться в этом году корпоратив будет неукоснительным соблюдением правил безопасности. А чтобы этот високосный 2020 год точно не вернулся, будем провожать его громко и шумно, зажигая бенгальские огни и запуская салюты из нашего нового бизнес-направления "Мир фейерверков"»
Александра Глазкова
Вице-президент по HR биотехнологической компании BIOCAD
«В этом году мы отмечаем Новый год в формате домашнего, уютного праздника. Мы понимаем, что часть сотрудников все еще работает удаленно, а приглашать их в офис или на другую площадку ради офлайн-мероприятия – небезопасно. Мы решили отметить праздник в уже традиционном для нас онлайн-формате и придумали ряд активностей, которые не только будут безопасными для сотрудников, но и смогут отразить нашу корпоративную культуру.
В начале месяца мы запустили цикл онлайн-игр «Что? Где? Когда?» вместе с фондом помощи хосписам «Вера». Все пожертвованные средства пойдут туда.
Также в начале месяца мы организовали сбор лотов для нашей традиционной благотворительной ярмарки, будем проводить ее в онлайн-эфире корпоратива 25 декабря. Помимо этого, в течение этого дня ведущие – наши сотрудники – будут награждать в эфире лучших коллег и команды года, подключать к поздравлениям сотрудников со всего мира. Для тех, кто продолжает работу на производстве, мы подготовим угощения и также предложим присоединиться к праздничному стриму. Площадкой выбрали нашу корпоративную систему MS Teams, подключиться смогут все 2500 наших сотрудников. Несмотря на пандемию, мы хотим объединить все офисы хотя бы в онлайн-формате и подарить людям немного веселья.»
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