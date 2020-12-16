Топ-менеджеры Петербурга — о том, как проведут новогодние корпоративы в условиях пандемии

руководитель направления корпоративной культуры и внутренних коммуникаций HeadHunter

«В этом году праздничную атмосферу хочется ощущать, как никогда прежде. Но действительность диктует свои правила: с марта мы проводим рабочие дни дома, и эта тенденция продолжится в 2021 году. В предыдущие годы компания организовывала новогодний большой корпоратив, в этом году все иначе, поэтому подарки станут приятной альтернативой.

Мы составили специальный новогодний адвент-календарь для сотрудников, который поможет подготовиться к празднику в кругу семьи. Каждый рабочий день, начиная с 1 декабря, мы будем давать по одной рекомендации, челленджу или лайфхаку. Например, 1 декабря всем предстоит составить вишлист подарков, а 2 декабря собрать одежду для фонда «Добрых вещей». Для всех детей сотрудников мы ежегодно готовим подарки, каждый ребенок получит его до Нового года. В этом году мы делаем приятные подарки и для сотрудников, но, к сожалению, пока не можем рассказать о них (вас может прочитать наш коллега, не хотелось бы портить сюрприз). Также мы подготовили новогодние квизы: сотрудников ожидают удивительные вопросы и увлекательные интеллектуальные схватки в духе наступающих праздников. Например, «Как в средневековой Европе устанавливали рождественскую ёлку?» и три варианта ответа:

а) прятали в самый дальний угол и накрывали тканью

б) подвешивали к потолку вверх тормашками

в) размещали на эшафотах

Или: «На Руси Новый год отмечали сначала в одно время года, затем - в другое, а по указу Петра I и вовсе перенесли на 1 января. В какое время года Новый год никогда не отмечался в наших широтах?»

а) осенью

б) летом

в) весной»