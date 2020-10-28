Как рассказала телеканалу «78» Башкетова, чаще всего петербуржцы заражаются коронавирусом в общественном транспорте и торговых центрах. Из число опрошенных заболевших 80% ездили в общественном транспорте без масок, ходили в ТЦ и на массовые мероприятия. При этом те, кто посещал учреждения культуры, не заболевали. Петербуржцы, которые приходят в театры и музеи, относятся к соблюдению санитарных мер с большей ответственностью.

Запрет на работу общепита в ночное время был обязательной мерой, так как петербуржцы «смешивают» понятия «бар» и «дискотека», считает Башкетова. «В Петербурге невозможно выбрать танцующих от тех, кто просто пришел поесть в ресторан. У нас люди не такие исполнительные, как в Татарстане и Чечне, где благодаря самодисциплине жителей наблюдается лучшая ситуация в плане распространения коронавируса. В Москве огромная система слежения, которая существует очень давно, в том числе и в общественном транспорте. У них другая ситуация. В Петербурге такого нет», — заявила она.

Если «народ не возьмется за голову», в Петербурге могут ввести дополнительные ограничительные меры. Согласно постановлению Роспотребнадзора, петербуржцы обязаны соблюдать масочный режим в общественных местах — как и россияне по всей стране. Наиболее подвержены заражению активные, работоспособные люди от 30 лет, вклад в заболеваемость детей на сегодняшний день не превышает 9% — поэтому перевод школьников и учителей на дистанционное обучение пока не обсуждается.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 1 миллион 560 тысяч, в Москве — 409 тысяч, в Петербурге — 58 тысяч, в мире — 43 миллиона человек. С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты будут иметь право отказать в проезде петербуржцам без масок. До 29 ноября запрещена работа общепита в ночное время. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.