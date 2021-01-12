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Коронавирус — LIVE

Число зараженных COVID-19 превысило 125 тысяч человек, в Петербурге и Москве введен режим повышенной готовности, запрещены проведения массовых мероприятий. Собака.ru запускает трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы и меры безопасности мы собрали тут, а за картой распространения вируса можно следить здесь.

13 марта 2020

16:25  Американское министерство здравоохранения зарегистрировало новый тест, определяющий коронавирус быстрее обычного в 10 раз.

16:09  За сутки в России зарегистрировали 11 новых случаев заражения. 5 — в Москве, 3 — в Петербурге, по одному в Ленинградской области, Московской и Пермском крае. 

15: 56 Глава «Тинькофф» рекомендовал сотрудникам избегать рукопожатий. 

15:53 Семь человек, заболевших коронавирусом в России, сегодня выписали из больницы после выздоровления. 

15:46  Формула-1 откладывает Гран-при Бахрейна

15:40  Число зараженных в Испании достигло почти 4 тысяч человек. 

15:16 Число погибших от коронавируса превысило пять тысяч человек.

15:15 «Уральские авиалинии» приостановили полеты в Германию, Францию, Италию, Испанию, Израиль и Индию. 

14:50 В Ленинградской области запретили мероприятия численностью более 300 человек. 

14:19 Первый случай коронавируса подтвержден в Ленобласти. Заболевание обнаружили у жительницы Кудрово Всеволожского района.

14:17  Александр Беглов подписал постановление о запрете массовых мероприятий с числом участников более тысячи человек. Ограничения действуют с 16 марта до 30 апреля.

13:39  AirFrance объявил о прекращении полетов из Петербурга в Париж

13:24 «Победа» остановит полеты в Братиславу с 13 по 28 марта, а также в Карловы Вары — с 18 марта по 11 апреля. 

13:15 УЕФА приостановил розыгрыш Лиги Европы и Лиги Чемпионов 

12:50 «Яндекс» порекомендовал сотрудникам временно перейти на удаленную работу 

11:45  СМИ: В Петербурге готовят постановление о введении режима чрезвычайной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Какие меры в него войдут пока неизвестно

11:00  Кофейни Петербурга перестали наливать напитки в многоразовые стаканы из-за распространения коронавируса

12 марта 2020

20:00  В России зарегистрировали еще шесть случаев коронавируса. Теперь их более 30 человек

18:45  УЕФА может перенести чемпионат Европы на 2021 год из-за коронавируса, сообщает LʼEquipe. Официального подтверждения нет

17:23  Власти США на месяц запретили въезд в страну из Шенгенской зоны

Ранее

20:00  ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире

19:10 Две российские авиакомпании прекращают полеты в города Италии, Франции, Германии и Испании

18:20 «Аэрофлот» разрешил без штрафов возвращать приобретенные билеты в Италию и Израиль

17:00 Петербургский международный экономический форум перенесли на 2021 год из-за коронавируса

Мы все умрем?! Эксперты – о том, оправдана ли реакция общества на коронавирус

16:25  Италию полностью закрыли на карантин по коронавирусу Covid-19

Миша Стацюк,
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