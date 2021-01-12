Число зараженных COVID-19 превысило 125 тысяч человек, в Петербурге и Москве введен режим повышенной готовности, запрещены проведения массовых мероприятий. Собака.ru запускает трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы и меры безопасности мы собрали тут, а за картой распространения вируса можно следить здесь.
Коронавирус — LIVE
13 марта 2020
16:25 Американское министерство здравоохранения зарегистрировало новый тест, определяющий коронавирус быстрее обычного в 10 раз.
16:09 За сутки в России зарегистрировали 11 новых случаев заражения. 5 — в Москве, 3 — в Петербурге, по одному в Ленинградской области, Московской и Пермском крае.
15: 56 Глава «Тинькофф» рекомендовал сотрудникам избегать рукопожатий.
15:53 Семь человек, заболевших коронавирусом в России, сегодня выписали из больницы после выздоровления.
15:46 Формула-1 откладывает Гран-при Бахрейна
15:40 Число зараженных в Испании достигло почти 4 тысяч человек.
15:16 Число погибших от коронавируса превысило пять тысяч человек.
15:15 «Уральские авиалинии» приостановили полеты в Германию, Францию, Италию, Испанию, Израиль и Индию.
14:50 В Ленинградской области запретили мероприятия численностью более 300 человек.
14:19 Первый случай коронавируса подтвержден в Ленобласти. Заболевание обнаружили у жительницы Кудрово Всеволожского района.
14:17 Александр Беглов подписал постановление о запрете массовых мероприятий с числом участников более тысячи человек. Ограничения действуют с 16 марта до 30 апреля.
13:39 AirFrance объявил о прекращении полетов из Петербурга в Париж
13:24 «Победа» остановит полеты в Братиславу с 13 по 28 марта, а также в Карловы Вары — с 18 марта по 11 апреля.
13:15 УЕФА приостановил розыгрыш Лиги Европы и Лиги Чемпионов
12:50 «Яндекс» порекомендовал сотрудникам временно перейти на удаленную работу
11:45 СМИ: В Петербурге готовят постановление о введении режима чрезвычайной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Какие меры в него войдут пока неизвестно
11:00 Кофейни Петербурга перестали наливать напитки в многоразовые стаканы из-за распространения коронавируса
12 марта 2020
20:00 В России зарегистрировали еще шесть случаев коронавируса. Теперь их более 30 человек
18:45 УЕФА может перенести чемпионат Европы на 2021 год из-за коронавируса, сообщает LʼEquipe. Официального подтверждения нет
17:23 Власти США на месяц запретили въезд в страну из Шенгенской зоны
Ранее
20:00 ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире
19:10 Две российские авиакомпании прекращают полеты в города Италии, Франции, Германии и Испании
18:20 «Аэрофлот» разрешил без штрафов возвращать приобретенные билеты в Италию и Израиль
17:00 Петербургский международный экономический форум перенесли на 2021 год из-за коронавируса
Мы все умрем?! Эксперты – о том, оправдана ли реакция общества на коронавирус
16:25 Италию полностью закрыли на карантин по коронавирусу Covid-19
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