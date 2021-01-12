Коронавирус — LIVE

13 марта 2020

16:25 Американское министерство здравоохранения зарегистрировало новый тест, определяющий коронавирус быстрее обычного в 10 раз.

16:09 За сутки в России зарегистрировали 11 новых случаев заражения. 5 — в Москве, 3 — в Петербурге, по одному в Ленинградской области, Московской и Пермском крае.

15: 56 Глава «Тинькофф» рекомендовал сотрудникам избегать рукопожатий.

15:53 Семь человек, заболевших коронавирусом в России, сегодня выписали из больницы после выздоровления.

15:46 Формула-1 откладывает Гран-при Бахрейна

15:40 Число зараженных в Испании достигло почти 4 тысяч человек.

15:16 Число погибших от коронавируса превысило пять тысяч человек.

15:15 «Уральские авиалинии» приостановили полеты в Германию, Францию, Италию, Испанию, Израиль и Индию.

14:50 В Ленинградской области запретили мероприятия численностью более 300 человек.

13:39 AirFrance объявил о прекращении полетов из Петербурга в Париж

13:24 «Победа» остановит полеты в Братиславу с 13 по 28 марта, а также в Карловы Вары — с 18 марта по 11 апреля.

13:15 УЕФА приостановил розыгрыш Лиги Европы и Лиги Чемпионов

12:50 «Яндекс» порекомендовал сотрудникам временно перейти на удаленную работу

11:45 СМИ: В Петербурге готовят постановление о введении режима чрезвычайной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Какие меры в него войдут пока неизвестно

11:00 Кофейни Петербурга перестали наливать напитки в многоразовые стаканы из-за распространения коронавируса

12 марта 2020

20:00 В России зарегистрировали еще шесть случаев коронавируса. Теперь их более 30 человек

18:45 УЕФА может перенести чемпионат Европы на 2021 год из-за коронавируса, сообщает LʼEquipe. Официального подтверждения нет

17:23 Власти США на месяц запретили въезд в страну из Шенгенской зоны

Ранее

19:10 Две российские авиакомпании прекращают полеты в города Италии, Франции, Германии и Испании

18:20 «Аэрофлот» разрешил без штрафов возвращать приобретенные билеты в Италию и Израиль

17:00 Петербургский международный экономический форум перенесли на 2021 год из-за коронавируса

16:25 Италию полностью закрыли на карантин по коронавирусу Covid-19