Чем запомнился 2021-й: 18 главных событий и явлений уходящего года в Петербурге

Прихода «Газпрома», арест Юрия Хованского, снос Апраксина двора и надежда на развитие метро: какие знаковые события случились (или не случились) в Петербурге за последние 12 месяцев.
Прощание года: демонтаж таксофонов
Уходящий год стал последним в истории петербургских таксофонов. Еще в июне стало известно, что «Ростелеком» отключил все 399 оставшихся к тому времени в городе аппаратов. К концу года все уличные телефоны должны были быть демонтированы.
Стационарные автоматы уже давно не выдерживали конкуренции с мобильной связью. Однако в последние годы таксофоны переживали небольшой ренессанс, когда петербуржцы открыли для себя возможность бесплатных звонков на городские номера. Отказ от уличных телефонов связан с программой Минстроя по устранению «Цифрового неравенства». Сэкономленные на их обслуживании деньги должны пойти на проведение сетей связи в малонаселенные районы.
Нововведение года: расширение зоны платной парковки
Конец 2021-го ознаменовался серьезным расширением зоны платной стоянки в центре города. С 1 декабря она заработала еще на 71 улице. При этом тариф для водителей легковых машин вырос почти в два раза, с 60 до 100 рублей в час.
Ранее сообщалось, что к концу 2022 года деньги за стоянку могут начать взимать еще на 265 улицах. Транспортники и урбанисты, опрошенные «Собака.ru», в целом поддерживают решение властей, однако автомобилисты высказывают озабоченность повышением финансовой нагрузки, а также высказывают претензии к качеству уборки мест для платной стоянки зимой.
Банкротство года: уход «Метростроя»
В сентябре 2021 года крупнейшего (и старейшего) подрядчика по строительству петербургской подземки, компанию «Метрострой», признали банкротом. Она прокладывала метро в городе с 1941 года, однако в последние годы ее деятельность сопровождалась рядом скандалов, а само предприятие накопило большие долги.
В октябре 2020 года правительство Петербурга вместе с банком ВТБ создали новую компанию «Метрострой Северной столицы», которая спустя год после своего учреждения стала единственным подрядчиком для строительства городского метро. Тогда же было объявлено, что в 2024 году город планирует ввести в эксплуатацию сразу три станции: «Казаковскую» («Юго-Западная»), «Путиловскую» и «Горный институт», а к 2032 году, возможно, запустить 12 станций. Осуществятся ли эти планы, пока неясно.
Налогоплательщик года: приход в город «Газпрома»
Главным событием для бюджета Петербурга стал окончательный переезд в город компании «Газпром». Как утверждают в Смольном, это должно было принести казне дополнительные 17 млрд рублей уже в 2021 году. Эти деньги планировалось пустить на ряд новых проектов, в том числе на строительство метро.
Как отмечают экономисты, «эффект "Газпрома"» действительно заметен в увеличении доходов казны, хотя бюджет 2022 года получился в итоге дефицитным. Но, как полагают эксперты, это связано, в том числе, с большими инфраструктурными инвестициями.
Цифра года: в Петербурге живет около 7 млн человек
Новость о том, что население города достигло отметки в 7 млн человек, широко разошлась во второй половине 2021 года. Эта цифра получена на основе данных мобильных операторов и включает в себя не только официально зарегистрированных людей, но и приезжих работников, которые постоянно (более 25 дней в месяц) живут в Петербурге, реально внося свой вклад в местную экономику, и пользуются городскими сервисами (такими как транспорт, связь, система здравоохранения).
Впрочем, как пояснил «Собака.ru» автор исследования директор Центра прикладных исследований и разработок НИУ ВШЭ в Петербурге Александр Курячий, эти данные о населении города были получены еще в 2019 году. Хотя, по его мнению, они по-прежнему актуальны.
Урок года: жаркое лето 2021-го
Уходящий год запомнится аномальной жарой: температура в Петербурге временами оказывалась выше чем в Сочи (и била рекорды более чем 100-летней давности). Как рассказали «Собака.ru» синоптики и климатологи, погодная аномалия стала возможна благодаря стечению целого ряда обстоятельств, в том числе приходу масштабного антициклона, который не подпускал к городу холодные и влажные воздушные массы.
Летний зной стал хорошей иллюстрацией к докладу специальной комиссии ООН по климату, которая в этом году заявила, что причиной глобального потепления является именно человек и, если не предпринять срочных мер, средняя температура на планете продолжит расти, вызывая множество природных катаклизмов.
Интрига года: что будет с Апраксиным двором
Одно из старейших торговых мест Петербурга переживает эпоху неопределенности. К 2025 году Апрашка должна была бы пройти реконструкцию, однако затем этот срок перенесли. Губернатор города Александр Беглов отложил принятие поправок в закон, без которых территория не может быть передана от города к инвестору проекта.
В начале лета арендаторы части помещений получили уведомления о необходимости покинуть свои магазины, а осенью АО «Апраксин двор» объявило о роспуске юридического лица. Впрочем, как писала «Собака.ru», эти события не повлекли закрытия всего рынка, так как большая часть помещений находится в частной собственности. Будут ли какие-то изменения на Апраксином дворе, и если да, то какие и когда — непонятно.
Дело года: арест Юрия Хованского
Популярный блогер Юрий Хованский (4,4 млн подписчиков на YouTube) был задержан в Петербурге 9 июня 2021 года. Его обвиняют в оправдании терроризма с использованием интернета (ч.2 ст. 205.2 УК РФ) из-за песни о захвате заложников на мюзикле Норд-Ост, которую он исполнил на одном из стримов.
Адвокаты Хованского неоднократно заявляли, что их подзащитный исполнил песню в 2012 году (до того как упоминание интернета появилось в статье УК об оправдании терроризма). Сам блогер уверял, что следствие использует подставных свидетелей. В его поддержку развернулась общественная кампания, а само дело стало одним из самых громких в стране. Несмотря на это блогер провел в СИЗО полгода и вышел из-под ареста только накануне Нового года. Но это не означает, что уголовное преследование Хованского прекращено: расследование продолжается, а самому Юрию избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, он не может выходить на улицу ночью, пользоваться интернетом или общаться с журналистами.
Конфликт года: задержание организаторов фестиваля «День Д»
Ежегодный фестиваль памяти писателя Сергея Довлатова «День Д» в этом году был омрачен приходом полиции. 4 сентября во время открытия памятника любимому фокстерьеру литератора правоохранители задержали организатора мероприятия Анастасию Принцеву. Позднее вице-губернатор Борис Пиотровский заявил, что задержанных отпустили.
По словам властей, мероприятие не было согласовано, как это требовалось из-за коронавирусных ограничений. В интервью «Собака.ru» идеолог фестиваля Лев Лурье сказал, что формальное право прекратить мероприятие у правоохранителей, вероятно, было. Однако он отметил, что произошедшее является частью «общей общественной атмосферы», добавив, что инцидент является недоразумением. «Борьба с фокстерьерами является пародией на противопостояние с оппозицией», — заключил он.
Место года: Музей Бродского «Полторы комнаты»
В начале года в Петербурге открылся музей поэта Иосифа Бродского. Инициатором его создания выступил управляющий партнер инвестиционной компании Fort Group Максим Левченко. В начале года в рамках премии «Петербург Будущего» «Собака.ru» организовала экскурсию для лауреатов в новое пространство.
В сентябре стало известно, что город передает музею также нежилое помещение «каретника». Там поместят архив музея и оборудуют несколько рабочих мест. Кроме того, при «Полутора комнатах» откроют книжный магазин и бар.
Находка года: подземная тюрьма в Ленобласти
Таинственная тюрьма, располагающаяся под поверхностью земли, стала одной из главных сенсаций лета. Внутри бункера обнаружили камеры с точными копиями замков из «Крестов» и даже крематорий. Всего спустя час после публикации первых материалов о тюрьме вход в нее засыпали, а информацию об объекте засекретили.
Как отмечали журналисты, владельцами здания были бывший начальник оперчасти одного из следственных изоляторов и некий предприниматель. Стоимость подземной частной тюрьмы оценивалась в полмиллиона долларов.
Спор года: выборы в ЗакС
Выборы в Законодательное собрание Петербурга, проходившие одновременно с выборами в Госдуму, стали причиной напряженных споров между городскими политиками и Центральной избирательной комиссией. По мнению ЦИК, Петербург поставил российский рекорд по числу нарушений во время волеизъявления граждан.
Вопросы у руководства Центризбиркома были, в частности, к новому руководству ЗакСа, а именно к спикеру Александру Бельскому, который до выборов курировал внутреннюю политику в городе. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, он фактически «занимался своим избранием». Однако сам политик с этими словами не согласился. Впрочем, далеко идущих последствий спор так и не имел: итоги выборов были утверждены, городской парламент ведет работу в новом составе и уже успел принять бюджет города.
Потрясение года: блокадница, которой пришлось самой себя оперировать
История жительницы блокадного Ленинграда, которой в 2021 году в Выборге пришлось самой сделать себе хирургическую операцию, вызвала шок и возмущение по всей стране. Женщина пошла на отчаянный шаг, не дождавшись медицинской помощи.
К сожалению, через несколько недель после операции она скончалась в больнице. «Старики являются лакмусовой бумажкой общества. И если в мирное время старики сами себя оперируют — это беда. Благодаря именно бабуле мы живем в мире без фашизма. Теперь главное не стать фашистами самим», — так отреагировала на историю одна из медицинских работниц Ленобласти. Теперь расследованием трагедии занимаются в Следственном комитете.
Буква года: Омикрон
Как и весь мир, Петербург следил за распространением нового штамма коронавируса, названного по букве греческого алфавита «омикрон».
Первый случай нового штамма, выявленного в ЮАР в конце ноября, обнаружили в Петербурге в середине декабря. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, он был завезен из-за рубежа. А к концу декабря стало известно о первом пациенте в городе, излечившемся от коронавируса варианта «омикрон». Болезнь, по официальным данным, протекала в среднетяжелой форме.
Слово года: QR-код
Введение QR-кодов стало одной из самых обсуждаемых тем в России. Петербург здесь не стал исключением, тем более, что решения по этому поводу неоднократно пересматривались: сроки ограничений и список мест, куда не попасть без прививки от коронавируса, постоянно менялись. В частности, для посещения петербургского общепита в 2021 году они так и не потребовались.
Между тем среди противников вакцинации стали популярны услуги по созданию поддельных электронных сертификатов о прививке или перенесенном заболевании. В ноябре сообщалось, что правоохранители Петербурга и Ленобласти возбудили больше 50 уголовных дел об изготовлении таких подделок.
Преграда года: петербургские сугробы
Если летом город изнывал от жары, то с началом зимы город ждали аномальные холода и мощные осадки. Коммунальные службы к такому повороту событий оказались не готовы: в городе образовались сугробы, наледи и сосульки, что привело в том числе к серьезным травмам горожан.
Причины бедственного положения широко обсуждались в обществе. Признали проблему и власти. Для борьбы с последствиями непогоды даже ввели систему дворник-шеринга, когда петербуржцы за 150 рублей в час могли помочь с уборкой снега. Впрочем, некоторые участники программы отнеслись к ее перспективам скептически.
Тревога года: возможный снос старого терминала Пулково
В конце года вновь стал активно обсуждаться возможный снос старого терминала аэропорта Пулково (известного как здание с «пятью стаканами»), построенного в стиле ленинградского модернизма. Власти уверены, что сохранить здание с функциональной точки зрения практически невозможно.
Между тем, вероятность уничтожения исторической постройки вызвала возмущение в профессиональном сообществе. Городские архитекторы подписали петицию с просьбой сохранить «пять стаканов». Они настаивают на необходимости признать постройку объектом культурного наследия. Судьба терминала может решиться уже в ближайшее время.
Неожиданность года: планы по строительству еще двух небоскребов «Газпрома»
В 2021 году «Газпром» стал автором сразу нескольких петербургских сенсаций. В частности, широко обсуждались планы по строительству еще двух высоток рядом с «Лахта Центром».
Концепция 703-метрового петербургского небоскреба (он может стать вторым по высоте зданием в мире) была представлена в мае. А накануне Нового года газовый гигант анонсировал строительство третьей башни высотой в 555 метров. Сроки строительства обоих зданий не называются.
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