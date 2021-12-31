Чем запомнился 2021-й: 18 главных событий и явлений уходящего года в Петербурге

Прощание года: демонтаж таксофонов

Уходящий год стал последним в истории петербургских таксофонов. Еще в июне стало известно, что «Ростелеком» отключил все 399 оставшихся к тому времени в городе аппаратов. К концу года все уличные телефоны должны были быть демонтированы.

Стационарные автоматы уже давно не выдерживали конкуренции с мобильной связью. Однако в последние годы таксофоны переживали небольшой ренессанс, когда петербуржцы открыли для себя возможность бесплатных звонков на городские номера. Отказ от уличных телефонов связан с программой Минстроя по устранению «Цифрового неравенства». Сэкономленные на их обслуживании деньги должны пойти на проведение сетей связи в малонаселенные районы.