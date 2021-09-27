Любить непривычно, сносить просто, ремонтировать дорого — почему Петербург теряет постройки эпохи модернизма?

Почему архитектуру модернизма сносят?

Тем не менее, мнения архитекторов и историков искусства пока не находят понимания в обществе. «Здесь мы сталкиваемся с постоянным конфликтом, — говорит Вадим Басс, — эксперты апеллируют к ценностям исторического и художественного свойства, а девелоперы и часть публики упирают на функциональную и социальную неактуальность этой архитектуры сегодня. Дескать, сначала надо решить бытовые проблемы, а потом уже говорить об архитектурной ценности (впрочем, то, что массово строится в Петербурге в наши дни, едва ли в среднем выше качеством). Здесь идет столкновение этик, а этические позиции не взвешиваются и друг друга не отменяют, нельзя сказать, что какая-то из них важнее. Поэтому тут вечный спор».

«Здесь идет столкновение этик, а этические позиции не взвешиваются и друг друга не отменяют, нельзя сказать, что какая-то из них важнее»

Низкой привлекательности модернистской архитектуры способствует и состояние, в котором сейчас находятся постройки этого периода. «Получается замкнутый круг: многие считают архитектуру модернизма отвратительной, потому что она находится в руинированном состоянии, но до этого ее довело наше пренебрежительное отношение», — отмечает Семенов.

В этих условиях и предприниматели зачастую оказываются не готовы работать над приспособлением модернистской архитектуры к современным нуждам. Тем более, что стоимость реконструкции может в полтора-два раза превышать затраты на снос и строительство нового объекта. При этом из-за качества материалов 1960-1980-х годов привычные интерьерные решения могут не работать. «Одна из основных проблем этих зданий — качество кладки. Кирпичи могут быть разными по размеру, лежать не параллельно друг другу. Если открыть и обработать дореволюционную кладку, будет отличный лофт-проект, а если оголить кладку 1970-х годов, то, скорее всего, получится странное оформление», — рассказал директор по развитию DAA Design district, расположенного в отреставрированном здании бывшего Центрального конструкторского бюро машиностроения Руслан Ягудин.

«Если открыть и обработать дореволюционную кладку, будет отличный лофт-проект, а если оголить кладку 1970-х годов, то, скорее всего, получится странное оформление»

Впрочем, он отмечает, что если для объекта найти подходящее использование, то это окупит затраты. «К примеру, наше здание — это знаковый объект, у его стеклянной башни множество народных названий, кто-то ее называет «Телевизором», кто-то «Стеклянным кубом». Это символ Охты. Два поколения выросли, видя в этом месте очень необычный, футуристический архитектурный объект».

Никита Явейн уверен, что модернистские здания сносятся именно из-за того, что не все девелоперы готовы увидеть в них потенциал и значимость для конкретного района. «Приспособление зданий требует некоего свежего взгляда, — считает он, — в 80% случаев снос модернистских объектов — это экономия мысли, а не экономия денег. Есть фирмы, которые умеют только сносить и строить заново. Они рекомендуют только такие действия, а включать мыслительный аппарат и какие-то более сложные системы расчетов никто морально не готов», — настаивает он.