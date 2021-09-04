В Сквере Довлатова появился памятник Глаше — домашнему фокстерьеру писателя

В эту субботу, 4 сентября, в сквере Довлатова на Загородном проспекте прошла установка памятника фокстерьеру Глаше, любимому псу писателя Сергея Довлатова. Автор этой работы — архитектор Вячеслав Бухаев.
Также на улице Рубинштейна, рядом с памятником Довлатова, установили металлическую пластину с его собакой. Писатель упоминал Глашу во многих своих произведениях. Установка памятника проводилась в рамках фестиваля «День Д».
Добавим, что руководителя проекта «День Д» Анастасию Принцеву, а также координатора проекта и одного из участников мероприятия задержали и повезли в 28-й отдел полиции. Как рассказали «Бумаге», полицейские приехали из-за того, что мероприятие было не согласовано.«Я нахожусь сейчас в сквере. Шесть сотрудников полиции хотят нас задержать. Одного моего координатора уже задержали. Они считают, что здесь проходит несогласованное мероприятие», — заявила Принцева.
Напомним, с 3 по 5 сентября в Петербурге проходит фестиваль «День Д». В этом году у него двойной юбилей — событие не только пройдет в пятый раз, но и будет приурочено к 80-летию со Дня рождения писателя Сергея Довлатова. Концерты, лекции, экскурсии, установка памятника фокстерьеру Глаше, создание легального граффити и не только: публикуем полную программу фестиваля.
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