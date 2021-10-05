В Смольном поделились планом развития метро Петербурга на ближайшие годы

В 2024 году город планируют ввести в эксплуатацию сразу три станции: «Казаковскую» («Юго-Западная»), «Путиловскую» и «Горный институт». Если Смольный выделит дополнительные инвестиции, то запустят 12 станций метрополитена до 2032 года, в том числе станцию «Кудрово» с электродепо «Правобережное».

Ранее о строительстве трех станций метро до 2024 года объявлял губернатор Петербурга Александр Беглов. Деньги в бюджет будут поступать от налоговых отчислений от компании «Газпром», а это значит, что ежегодные расходы на строительство метро будут увеличены до 50 миллиардов рублей.

Напомним, что правительство России утвердило нового строителя метрополитена Петербурга. Единственным подрядчиком стала компания «Метрострой Северной столицы», учрежденная банком ВТБ.

Ранее Смольный принял решение отказаться от строительства наземного вестибюля станции «Театральная» возле Мариинского театра еще в 2020 году, теперь это подтверждает информация, размещенная на портале госзакупок.