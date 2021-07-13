В Петербурге жарче, чем в Сочи. Теперь так будет всегда? Когда похолодает? Виновато глобальное потепление? Отвечают климатолог и синоптик

Этим летом температура в Петербурге постоянно бьет рекорды, спрос на вентиляторы и кондиционеры вырос в разы. Редакция «Собака.ru» вместе с главным синоптиком города Александром Колесовым и доцентом кафедры климатологии и мониторинга окружающей среды СПбГУ Натальей Лемешко разбирается, почему в Петербурге было теплее, чем в Сочи, стоит ли ждать такой жары следующим летом и как это все связано с глобальным потеплением?
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Фото: Shutterstock.com
Почему в Петербурге так жарко этим летом?
Александр Колесов: Такую погоду определяет антициклон, который расположен над Европейской территорией России. Это область высокого давления, которая блокирует все холодные и влажные воздушные массы, заставляя их идти на север или на юг. Поэтому в городе очень солнечно и мало облаков, что приводит к тому, что зной сохраняется не только днем, но и вечером.
Наталья Лемешко: Это редкое явление, отчасти связанное с глобальным потеплением. Хотя нужно помнить, что климат и погода – это разные вещи. Один холодный январь или теплый июль не дают оснований говорить о масштабных изменениях. И все же изменение климата идет, мы это видим, средние температуры растут, климатические зоны сдвигаются на север. Это выражается, в том числе, в том, что за последние пятьдесят лет такие жаркие летние месяцы были уже трижды: в 1972, 2010 годах и сейчас.
Когда это кончится?
Александр Колесов: Аномальная жара продлится до середины июля. Уже 14-16 числа мы рассчитываем, что давление будет снижаться, антициклон начнет уходить, будет больше дождей, температура упадет до 25-27 градусов. Повторения жары не должно быть. В начале августа возможны повышения до 28 градусов, но вообще, скорее всего, речь будет идти о 20-26 градусах.
Наталья Лемешко: С 2000-х годов в нашей стране существенно потеплело, так что, вероятно, осень тоже будет теплее климатической нормы. Интересно, что до 2000 года все месяцы в России постепенно теплели, а вот ноябрь холодал. С 2000-го года рост температуры начался и в ноябре. Так что не исключено что и этот месяц будет сравнительно теплым.
Так теперь будет каждое лето?
Александр Колесов: Всегда такой погоды не будет. Средняя температура июля постепенно растет по десятилетиям, но цикличность в погоде сохранится. Навряд ли в следующем году, или в 2023 будет такая же жара. Чтобы случилась такая аномалия нужно совпадение сразу нескольких факторов. Сейчас мы «бьём» дневные рекорды восьмидесятилетней и даже столетней давности. Так совсем недавно пал дневной рекорд 1941 года. То есть за 80 лет ни раз не сложились те условия, которые сделали конкретный день таким жарким.
Наталья Лемешко: Даже самые экстремальные прогнозы предполагают рост средней температуры в наших широтах на 3-5 градусов в ближайшие десятилетия, при условии, что общая тенденция к повышению температуры сохранится. Хотя к этому есть предпосылки, ведь, сжигая нефть и уголь, мы отправляем в атмосферу углекислый газ, который не выпускает инфракрасную радиацию нашей планеты вовне, что способствует потеплению климата.
Можно ли предугадать такую жару заранее?
Александр Колесов: К сожалению, нет, это лето тому доказательство. В конце мая мы рассчитывали на теплое лето, но не на такое жаркое. Наука пока не достигла еще такой возможности прогнозирования. Все сезонные прогнозы имеют успешность 70%.
Наталья Лемешко: Прогнозы отражают тот уровень знаний и развития физики атмосферы, гидрологии, метеорологии, который мы сейчас имеем. Само развитие синоптического процесса длится 7-10 дней. За это время все в атмосфере может измениться. Поэтому предсказать аномальную жару, как и антициклон можно, а вот продолжительность его развития и продолжительность жаркой погоды уже сложнее. Прогнозы в середине июня были достаточно точными и, как видим, все прогнозы на 5-10 дней дают верный диапазон температуры воздуха.
Если климат теплеет, почему в Петербурге было жарче, чем в Сочи и Крыму?
Александр Колесов: Антициклон всегда чередуется с циклоном. За счет нашего антициклона, когда погода ясная и воздух прогревается хорошо, на Черном море циклон и много дождей. Как только погода изменится на севере, то на юге восстановится жара.
Наталья Лемешко: Глобальная температура – это индикатор, который ученые специально вывели, чтобы описать происходящие изменения. Но поскольку Земля не просто ровная, у нас есть горы, возвышенности, наклон оси планеты, то это приводит к большому разнообразию климатических условий. Эти условия по-разному реагируют на глобальное потепление. В последние десятилетия климатологи говорят, что экстремальность климата изменилась, изменились максимальные значения температуры, количества осадков, количества засух, наводнений, самых разных опасных явлений.
Ученые предсказывают, что уже в XXI веке миллионы людей станут беженцами из-за подъема уровня моря, грозит ли это Петербургу?
Александр Колесов: Петербург навряд ли окажется под угрозой затопления. У нас все же страшны, больше, наводнения, которые приходят с моря, с Балтики. Это постоянно повторяющийся момент из-за того, что через наши районы идут циклоны. Хотя повышение уровня моря, это, скорее, сфера изучения климатологов.
Наталья Лемешко: Думаю, что в течение ближайших 50 лет нам вряд ли стоит этого опасаться. Можно предположить, что мировой океан может подняться примерно на 30 сантиметров в ближайшие 100 лет. Петербург имеет высоты 50 сантиметров и выше над уровнем моря. Однако в нашем регионе могут происходить разные экологические проблемы. Подтопление прибрежных территорий соленой водой, грунтовые воды могут стать солоноватым, что приведет к большим проблемам. Чтобы этого не произошло нужно следовать стратегии сокращения выбросов парниковых газов, чтобы через 100 лет, а это время жизни углекислого газа в атмосфере, снизить его уровень до прежних показателей. Плюс необходимо приспосабливаться к тем изменениям, на которые мы не можем повлиять.
Текст: Константин Крылов
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