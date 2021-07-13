В Петербурге жарче, чем в Сочи. Теперь так будет всегда? Когда похолодает? Виновато глобальное потепление? Отвечают климатолог и синоптик

Почему в Петербурге так жарко этим летом?

Александр Колесов: Такую погоду определяет антициклон, который расположен над Европейской территорией России. Это область высокого давления, которая блокирует все холодные и влажные воздушные массы, заставляя их идти на север или на юг. Поэтому в городе очень солнечно и мало облаков, что приводит к тому, что зной сохраняется не только днем, но и вечером.

Наталья Лемешко: Это редкое явление, отчасти связанное с глобальным потеплением. Хотя нужно помнить, что климат и погода – это разные вещи. Один холодный январь или теплый июль не дают оснований говорить о масштабных изменениях. И все же изменение климата идет, мы это видим, средние температуры растут, климатические зоны сдвигаются на север. Это выражается, в том числе, в том, что за последние пятьдесят лет такие жаркие летние месяцы были уже трижды: в 1972, 2010 годах и сейчас.