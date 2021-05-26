По данным источников «Фонтанки», близких к «Газпрому» (компания построит в Петербурге второй небоскреб «Лахта Центр 2»), выбранный участок для 703-метрового здания находится слева от нынешнего здания Лахта Центра и от яхт-клуба «Геркулес» — то есть между ним, Береговой улицей и заливом.

В официальной презентации проекта «Газпрома» говорится, что возвести новый небоскреб «Лахта Центр 2» предложено в целях дальнейшего развития общественно-делового района, который создается вокруг Лахта Центра на побережье Финского залива.

Как считают в «Газпроме», здание станет «органичным продолжением современного архитектурного ансамбля, а также мировым лидером в области технологических инноваций и зеленого строительства». Небоскреб будет вторым по высоте в мире и абсолютным рекордсменом по высоте обзорной площадки (590 метров) и верхнего эксплуатируемого этажа.

Напомним, Лахта Центр завершает строительство и задумывается о благоустройстве прилегающих территорий. Подразделения «Газпрома» начнут переезд в здание Лахта Центра в следующем году, в 2022-ом для петербуржцев откроются общественные пространства. Посмотрите, как будет выглядеть «Северная площадь» — многофункциональное общественное пространство с лестницей-амфитеатром. Ранее Смольный также одобрил проект благоустройства набережной в Лахта Центра, предложенный компанией «Газпром». А еще возле Лахта Центра возведут автомобильный мост с эстакадами.

Также опубликованы рендеры проекта строительства новой железнодорожной станции возле Лахта Центра. «Новую Лахту» хотят построить в стиле хай-тек и расположить таким образом, чтобы не отводить внимание от самого высокого здания Европы.