Жара в Петербурге побила рекорд, установленный 116 лет назад. В Ленобласти обещают +36 градусов

По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, в Петербурге сегодня «перекрыт температурный максимум. Однако точное значение температуры специалист еще не готов назвать.

Также ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал о том, что сегодня установлен первый летний рекорд максимальной температуры воздуха. В 16 часов было зафиксировано +29,9 градусов — на 0,1 градуса выше прежнего достижения. Последний раз так жарко 19 июня было 116 лет назад, отметил синоптик.

«Период аномально жаркой погоды в Санкт-Петербурге только начинается, так что метеорологам в ближайшие дни придется еще не раз вносить поправки в метеорологические летописи», — предупредил Леус.



Кроме того, в ГУ МЧС по Ленинградской области предупредили об опасной жаре в регионе. Так, 20–21 июня на территории Ленобласти ожидается до 33–34 градусов, а ближе ко вторнику воздух может прогреться до +36 градусов. «На территории Ленинградской области 3-й класс пожароопасности, в Приозерском, Кингисеппском, Сланцевском, Киришском, Подпорожском и Лодейнопольском районах — 4-й класс», — говорится в сообщении.