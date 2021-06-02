До 2022 года парковка станет платной на 336 улицах Петербурга

К 2022 году зона платной парковки в Петербурге расширится на 336 адресов. Смольный уже заключил контракт на проектирование, стоимость которого составит 30,8 миллиона рублей. Подрядчиком выступит АО «Петербургские дороги».
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Konstantin Lenkov / Shutterstock.com
Первый этап расширения пройдет до конца 2021 года. Всего планируется организовать платные парковки по 71 адресам Центрального района в границах Невского проспекта, Воскресенской, Синопской набережных и набережной реки Фонтанки — посмотреть полный список адресов можно здесь. Подрядчику предстоит завершить работы по проектированию до конца июня. Второй этап реализуют до конца 2022 года. Это 265 улиц — 112 для Центрального и 153 для Адмиралтейского районов.
Цель создания зоны платной парковки — регулирование транспортных потоков, обеспечение приоритета общественному транспорту и упорядочение парковочного пространства. Теперь, приезжая в центр города, припарковать транспортное средство стало гораздо проще. Положительные изменения в этой части замечают и жители улиц в границах платной зоны. А петербуржцы, проживающие за пределами платного парковочного пространства, неоднократно обращались в Комитет с просьбами о расширении платной парковки с целью наведения порядка на их улицах», — отметил председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков.
На сегодняшний день платная парковка функционирует на 28 улицах в период с 8:00 до 20:00. Стоимость часа парковки для легковых автомобилей составляет 60 рублей, для транспортных средств категорий А и М — 30 рублей, для категории С — 120 рублей. Петербуржцы, проживающие в зоне платной парковки, могут получить льготное парковочное разрешение. Стоимость парковки для обладателя такого разрешения составит 1 800 рублей в год.
Отдельные категории граждан при оформлении соответствующего разрешения смогут парковаться в платной зоне бесплатно. Это зарегистрированные в Петербурге многодетные семьи, владельцы электромобилей, зарегистрированные в зоне платной парковки участники Великой Отечественной войны, малолетние узники концлагерей, а также жители блокадного Ленинграда.
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