До 2022 года парковка станет платной на 336 улицах Петербурга

Первый этап расширения пройдет до конца 2021 года. Всего планируется организовать платные парковки по 71 адресам Центрального района в границах Невского проспекта, Воскресенской, Синопской набережных и набережной реки Фонтанки — посмотреть полный список адресов можно здесь. Подрядчику предстоит завершить работы по проектированию до конца июня. Второй этап реализуют до конца 2022 года. Это 265 улиц — 112 для Центрального и 153 для Адмиралтейского районов.

Цель создания зоны платной парковки — регулирование транспортных потоков, обеспечение приоритета общественному транспорту и упорядочение парковочного пространства. Теперь, приезжая в центр города, припарковать транспортное средство стало гораздо проще. Положительные изменения в этой части замечают и жители улиц в границах платной зоны. А петербуржцы, проживающие за пределами платного парковочного пространства, неоднократно обращались в Комитет с просьбами о расширении платной парковки с целью наведения порядка на их улицах», — отметил председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков.