Омикрон вывели искусственно? Есть особенные симптомы? Он заразнее всех? Что со смертностью? Разбираемся с инфекционистом!

Всего месяц назад в ЮАР нашли новый штамм коронавируса, получивший затем название омикрон. С тех пор он не только успел распространиться по миру, но также обрасти слухами и конспирологическими версиями. Некоторые уверены, что его вывели искусственно, другие полагают, что омикрон заразнее, но легче переносится, а поэтому приближает нас к концу пандемии. Редакция «Собака.ru» вместе с врачом-инфекционистом Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова, экспертом проекта «Просто спросить о COVID-19» Оксаной Станевич разбирается какой информации о южноафриканском штамме можно верить, а какой — нет.
Омикрон теперь самый заразный штамм коронавируса? Вероятно, да
О том, что омикрон более заразен, чем вариант дельта говорит сразу несколько фактов. Во-первых, у найденного в ЮАР варианта больше мутаций в S-белке (именно он помогает вирусу проникать в наши клетки и заражать их). Эти мутации дают ему возможность легче инфицировать клетки-мишени и быть более «прилипчивым».
Также об этом свидетельствуют данные экспериментов с сывороткой крови переболевших людей и вакцинированных. Кроме того высокую заразность омикрона подтверждают и данные о его распространении по миру. В США и Дании он уже стал доминирующим.
Сможет ли он победить дельту? Возможно
Вариант развития событий, когда омикрон вытеснит дельту вероятен, но говорить об этом со стопроцентной уверенностью пока рано. Если помните, год назад британский штамм также обрел некоторые мутации, которые дали ему большую заразность. Он начал распространяться по миру, пришел в Россию, но закрепиться здесь, вытеснить местные варианты, не смог. Поэтому судить о том, кто победит: дельта или омикрон — мы сможем только через 4-6 недель.
Омикрон сделал существующие вакцины бесполезными? Не все
Омикрон, по всей видимости, лучше обходит иммунитет переболевших и вакцинированных, однако прививки все еще дают достаточно существенную защиту. Особенно это касается тех, кто получил три дозы препарата или сделал двухкомпонентную прививку после болезни. То есть, если вы привились «Спутником V», а потом поставили «бустер», то шанс не заболеть или перенести коронавирус легко у вас по-прежнему высок. А вот люди, привитые только однокомпонентной вакциной, оказываются в зоне риска. Как и переболевшие, отказавшиеся от дальнейшей ревакцинации.
Новый штамм опаснее для заболевших? Пока сложно сказать
Врачи пока не могут говорить о том, насколько тяжелее (или легче) болеют зараженные омикроном. Такие выводы можно будет делать только когда количество инфицированных им пациентов в больницах достигнет хотя бы 1-2 тысяч. Есть данные о смертях от омикрона, но мы не знаем, какие сопутствующие заболевания были у погибших людей.
Исключать большей опасности нового штамма нельзя. Вполне возможно, что он превысит летальность дельты (примерно 2% от всех заболевших и 10-15% от госпитализированных). Это будет тяжелой новостью для нас всех. Но делать выводы пока рано.
О чем можно говорить уже сейчас: будучи более заразным, омикрон может инфицировать большее число людей из групп риска: пожилые, люди с сердечными проблемами, диабетом, волчанкой, онкологией, аутоиммунными заболеваниями. Эти пациенты будут переносить болезнь тяжелее и летальных случаев будет больше. Поэтому очень важно следить, чтобы такие люди не только прививались, но и своевременно проходили ревакцинацию.
Омикрон имеет какие-то особые симптомы? Врачи не выявили
Действительно, в последнее время появилось много новостей о том, какими симптомами сопровождается омикрон. Называют першение в горле, лихорадку, миалгию. Однако все это характерно и для других вариантов коронавируса. Пока каких-то особых симптомов выявить не удалось. Даже случаи смертей сейчас описаны как стандартный COVID-19 с летальным исходом.
Главным отличием пока называют сокращенный инкубационный период, что напрямую связано с большей заразностью варианта.
Могли ли омикрон вывести искусственно? Нет
Спекуляций на эту тему много, но никаких научных оснований под ними не видно. Омикрон в том виде, который мы знаем, совершенно спокойно мог возникнуть естественным путем.
Показательно также место его выявления: ЮАР, где темпы вакцинации были сравнительно невысоки, а уровень медицины отстает от западных стран. В сходных условиях в Индии появилась дельта. По этим же причинам новый более заразный и опасный штамм мог появиться и у нас. А, возможно, в будущем и появится.
Омикрон приближает нас к концу пандемии? Вряд ли
Действительно, слышны разговоры о том, что более заразный вариант, если он окажется менее патогенным, приблизит коронавирус к гриппу. Им будут болеть легче, больше и скоро он перестанет быть столь опасным.
Однако причин для такого оптимизма пока не особенно много. Мы видели как дельта только спровоцировала новую волну пандемии, а с ней новые госпитализации, новые жертвы и новые ограничения. Ведь заражались даже те, кто по идее мог избежать инфицирования уханьским вариантом. Так что, скорее всего, речь идет не о завершении пандемии, а о новом ее витке.
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