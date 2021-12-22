Омикрон вывели искусственно? Есть особенные симптомы? Он заразнее всех? Что со смертностью? Разбираемся с инфекционистом!

Новый штамм опаснее для заболевших? Пока сложно сказать

Врачи пока не могут говорить о том, насколько тяжелее (или легче) болеют зараженные омикроном. Такие выводы можно будет делать только когда количество инфицированных им пациентов в больницах достигнет хотя бы 1-2 тысяч. Есть данные о смертях от омикрона, но мы не знаем, какие сопутствующие заболевания были у погибших людей.

Исключать большей опасности нового штамма нельзя. Вполне возможно, что он превысит летальность дельты (примерно 2% от всех заболевших и 10-15% от госпитализированных). Это будет тяжелой новостью для нас всех. Но делать выводы пока рано.

О чем можно говорить уже сейчас: будучи более заразным, омикрон может инфицировать большее число людей из групп риска: пожилые, люди с сердечными проблемами, диабетом, волчанкой, онкологией, аутоиммунными заболеваниями. Эти пациенты будут переносить болезнь тяжелее и летальных случаев будет больше. Поэтому очень важно следить, чтобы такие люди не только прививались, но и своевременно проходили ревакцинацию.