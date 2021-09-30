Центр города просто необходимо освобождать от автомобилей, поэтому введение платных парковок — шаг в верном направлении. Хотя шаг этот делается слишком медленно. Около трети жителей города — автомобилисты. Однако пешеходами так или иначе являемся мы все, в том числе водители, которые вышли из своей машины. Для нас всех необходимо создание удобной пешеходной инфраструктуры, позволяющей гулять с детьми, домашними животными, просто выйти на прогулку, не спотыкаясь о припаркованные машины. Особенно это важно для людей с ограниченными возможностями. Сейчас, увы, наш город подходит в основном для здоровых людей.

Кроме того, введение платных парковок позволит уменьшить количество пробок, ведь сейчас иметь автомобиль в Петербурге дешево — это провоцирует нас активно использовать машины, даже когда есть удобный маршрут на метро или на наземном транспорте. Если поездка за счет платы за стоянку станет дороже, то мы два раза подумаем прежде чем покупать машину.

«Сейчас иметь автомобиль в Петербурге дешево — это провоцирует нас активно использовать машины, даже когда есть удобный маршрут на метро или на наземном транспорте»

Конечно, это только один из способов деавтомобилизации: также нужно создавать инфраструктуру для микромобильности: для велосипедов, самокатов, гироскутеров. Сейчас велосипедисты гибнут под колесами автомобилей, этого быть не должно. Также, нужно бороться за введение ограничения скорости на центральных улицах до 30 километров в час.

Можно ли внедрить это все без конфликта в обществе? Я думаю, что нам нужно всем развивать общественное сознание, мы все должны понимать, что в городе есть разные горожане и их мнение надо учитывать, что город не строится для частного лица на автомобиле, которому важно быстро попасть из пункта «А» в пункт «Б». Конечно, убедить людей будет сложно, но это возможно если дать им классные альтернативы: создав быстрый, удобный, безопасный общественный транспорт, развивая единые проездные билеты на все виды транспорта, отменяя плату за пересадку и так далее.