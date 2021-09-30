С 1 декабря 2021 года парковка на 71 улице в центре Петербурга станет платной, до этого времени там временно запретили оставлять автомобили. Более того, в ближайшей перспективе, паркоматы могут появиться более чем на 300-х улицах города. Редакция «Собака.ru» спросила у экспертов: чем оправдан выбор конкретных адресов, отводимых под платные парковки, поможет ли плата за стоянку решить проблему пробок и возможно ли бесконфликтное решение этих вопросов.
Ольга Мнишко
Урбанистка, член совета Общественной организации "Пошли-поехали"
Центр города просто необходимо освобождать от автомобилей, поэтому введение платных парковок — шаг в верном направлении. Хотя шаг этот делается слишком медленно. Около трети жителей города — автомобилисты. Однако пешеходами так или иначе являемся мы все, в том числе водители, которые вышли из своей машины. Для нас всех необходимо создание удобной пешеходной инфраструктуры, позволяющей гулять с детьми, домашними животными, просто выйти на прогулку, не спотыкаясь о припаркованные машины. Особенно это важно для людей с ограниченными возможностями. Сейчас, увы, наш город подходит в основном для здоровых людей.
Кроме того, введение платных парковок позволит уменьшить количество пробок, ведь сейчас иметь автомобиль в Петербурге дешево — это провоцирует нас активно использовать машины, даже когда есть удобный маршрут на метро или на наземном транспорте. Если поездка за счет платы за стоянку станет дороже, то мы два раза подумаем прежде чем покупать машину.
Конечно, это только один из способов деавтомобилизации: также нужно создавать инфраструктуру для микромобильности: для велосипедов, самокатов, гироскутеров. Сейчас велосипедисты гибнут под колесами автомобилей, этого быть не должно. Также, нужно бороться за введение ограничения скорости на центральных улицах до 30 километров в час.
Можно ли внедрить это все без конфликта в обществе? Я думаю, что нам нужно всем развивать общественное сознание, мы все должны понимать, что в городе есть разные горожане и их мнение надо учитывать, что город не строится для частного лица на автомобиле, которому важно быстро попасть из пункта «А» в пункт «Б». Конечно, убедить людей будет сложно, но это возможно если дать им классные альтернативы: создав быстрый, удобный, безопасный общественный транспорт, развивая единые проездные билеты на все виды транспорта, отменяя плату за пересадку и так далее.
Валерий Солдунов
Председатель Всероссийского общества автомобилистов (ВОА)
Мы во Всероссийском обществе автомобилистов, разумеется, негативно относимся к любому увеличению финансовой нагрузки на водителей, хотя тарифы в Петербурге на сегодня терпимые, по сравнению с Москвой: 60 рублей в час у нас, против 200-300 в столице.
Говоря о создании новой зоны на 71 улице, нужно, конечно, смотреть за реализацией. Больше всего мы беспокоимся за автолюбителей, живущих на этой территории, чтобы они успели получить разрешение резидента. Во время создания предыдущей зоны это было не так просто. В частности были проблемы у жителей коммуналок, которым не удавалось получить достаточного количества разрешений на одну квартиру. Также возникали сложности у инвалидов и других категорий, имеющих право на льготную парковку.
Кроме того, нам часто жалуются на невозможность оплаты наличными, хотя в Москве стоят купюроприемники. При этом разобраться в работе паркомата сложно, иногда на это уходит больше 15 минут, за которые нужно внести деньги. Ну и много претензий к платным парковкам возникает зимой: когда ты подъезжаешь, в приложении видишь пустое парковочное место, а там сугроб. Интересно, кто за него платит по 60 рублей в час? А ведь эти деньги должны идти на развитие города, в том числе тех улиц, где стоят паркоматы.
Наконец, есть вопросы по конкретным адресам новой зоны, которая заработает с декабря. Складывается впечатление, что в некоторых местах парковки вводятся не по принципу большой загруженности улицы, а по степени востребованности там парковки.
В целом же, понятно, что система платных парковок как способ снижения трафика в нашем городе работает. Мало кто готов, приехав на работу, оплачивать восемь часов стоянки автомобиля под окнами офиса. Яркий пример — улица Рубинштейна, на которой невозможно было встать. Теперь там почти всегда есть свободное место. Но это не панацея, все решения должны приниматься в комплексе. Чтобы пересадить автомобилиста на автобусы и троллейбусы, нужно сделать их комфортными, обеспечить соблюдение расписания. Вы никакими способами не пересадите автомобилиста на общественный транспорт если он будет неудобен.
Konstantin Lenkov / Shutterstock
Людмила Истомина
Главный экономист Лаборатории Градопланирования
С точки зрения транспортного планировщика выбор конкретных улиц для размещения новой зоны платной парковки — не самый логичный. В этих местах низкая пешеходная доступность метрополитена, а сеть наземного общественного транспорта не так хорошо развита. Возможно, стоило вначале вводить платные парковки там, где этих проблем нет, или они менее остро стоят.
Но это не отменяет главного: город бесспорно прав, вводя платные парковки в центре. Ядро городского центра занимает всего 2% территории Санкт-Петербурга, и проживает там лишь 8% населения. Но здесь размещается около 23% всех мест труда и учебы. Невозможно предоставить парковочные места всем желающим приехать на работу в центр на личном транспорте. Да и въезды в центральное ядро имеют ограниченную пропускную способность.
Помогут ли платные парковки снизить автомобильный трафик в центре — вопрос дискуссионный. Плата способствует постоянной сменяемости автомобилей на одном парковочном месте, то есть машин по конкретной улице за день может проезжать и больше. С другой стороны, гораздо меньше водителей будет «кружить» по центральным улицам в поисках места для стоянки. Также следует признать, что, при введении платы, парковка в центре становится упорядоченной, никто уже не бросит свой автомобиль вторым рядом, или на тротуаре и пешеходном переходе.
Конечно, введение платных парковок должно обязательно сопровождаться мерами, стимулирующими спрос на альтернативные виды передвижений: пешком, на велосипедах, на общественном транспорте. В зонах платной парковки следует делать выделенные полосы и приоритет прохождения перекрестков для общественного транспорта, нужно расширять маршрутную сеть, снижать интервалы движения на маршрутах, создавать комфортную систему пешеходных коммуникаций, велополосы, общественный прокат велосипедов и других средств индивидуальной мобильности. Только в этом случае городское сообщество адекватно воспримет введение платной парковки в центре — когда появится достойная, качественная, удобная альтернатива личному автомобилю.
В любом случае такое изменение сложившихся отношений в городе будет приводить к конфликтам. Водители всегда будут желать парковаться бесплатно, в том числе и жители центра, имеющие автомобиль. Но есть способы сгладить напряжение. Когда часть доходов от платной парковки направляется на благоустройство улиц, дворов, посадку деревьев, люди будут более лояльно относиться к этому нововведению.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.