Эффект «Газпрома» и влияние коронавируса: экономисты — о бюджете Петербурга на 2022 год

В Санкт-Петербурге прошли «нулевые» чтения по бюджету города на 2022 год. Редакция «Собака.ru» обратилась к руководителю головного офиса Центра стратегических разработок «Северо-Запад» экономисту Дмитрию Санатову и декану факультета экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге Юлии Вымятниной с просьбой поделиться мнением: чего ждать от следующего бюджета, какую роль в нем сыграет коронавирус и официальный переезд в город «Газпрома».
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Что можно сказать о будущем бюджете города по итогам «нулевых» чтений?
Дмитрий Санатов: Насколько я понимаю, основным вектором бюджетной политики Санкт-Петербурга в 2022 году может стать восстановление экономики и поиск новых точек для инвестирования. Ситуация сейчас, несмотря на различные кризисные явления, в целом позитивная. Доходы за этот год, скорее всего, вырастут быстрее, чем расходы. Формирующиеся резервы постараются направить на перспективные проекты. Эти инициативы будут иметь как крупный масштаб (например, строительство широтной магистрали), так и более скромный (например, создан Фонд поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности).
Юлия Вымятнина: Судя по всему, город исходит (пока) из консервативных планов: тратить в пределах доходов и не увеличивать долговое бремя. Это разумная стратегия с учетом неопределенности будущих налоговых поступлений. Есть, конечно, шанс, что более активное инфраструктурное развитие могло бы способствовать еще более быстрому развитию экономики города, но имеющихся данных недостаточно, чтобы вынести окончательное суждение.
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Доходы бюджета должны вырасти. Экономика выходит из коронавирусного кризиса?
Дмитрий Санатов: Рост доходов обусловлен рядом макроэкономических факторов. Среди них: рост стоимости валюты, увеличение доходов от экспорта сырья, инфляция. К сожалению, коронавирусная пандемия не завершилась и экономика в целом будет страдать от нее, в частности, ограничивая потребление. Кроме того, продолжает усиливаться и санкционный фактор, что тоже будет ограничивать рост. Но в целом, похоже, что ситуация будет улучшаться. Сможем ли мы воспользоваться сложившейся конъюнктурой для запуска перестраивающих экономику проектов — открытый вопрос.
Юлия Вымятнина: По моим представлениям, улучшение доходных показателей бюджета за счет выхода из коронавирусного кризиса придется преимущественно на этот год (при условии, что до конца года у нас не случится нового жесткого локдауна). В следующем году эффект от выхода из пандемийного кризиса будет меньше. Основной рост, насколько можно понять из имеющейся информации, будет связан с перерегистрацией «Газпрома» и соответствующими ожиданиями по налогам.
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Какую роль сыграет приход «Газпрома» в Санкт-Петербург?
Дмитрий Санатов: Приход «Газпрома» в качестве налогового резидента очень сильно повлияет на экономику Санкт-Петербурга. До этого момента город получал от его присутствия, главным образом, доходы от НДФЛ. Это довольно скромные суммы для такого крупного города. После того, как в бюджет пойдут корпоративные налоги компании, ситуация изменится кардинально. Положительными будут последствия, прежде всего, для бюджетного сектора, и проектов, выполняемых с участием городского бюджета. Среди быстрых эффектов — это возможный рост качества городской среды, а также рост качества предоставления государственных услуг. Последнее, думаю, станет одним из ключевых приоритетов экономики.
Юлия Вымятнина: Я полагаю, что «Эффект "Газпрома"» мы примерно видим в запланированном росте доходной части бюджета на 2022 год (со всеми оговорками о том, что она еще может быть скорректирована). Если не произойдет каких-то неожиданных перераспределений уплачиваемых налогов или серьезного ухудшения в спросе на газ, «Газпром» будет приносить городу дополнительные налоги. Его присутствие может привести к тому, что в городе будет больше проходить мероприятий, которые будут также поддерживать экономику города. Вполне вероятно, «Газпром» удастся привлечь к финансированию строительства городской транспортной инфраструктуры — как минимум в окрестностях Лахта Центра. В остальном самым важным фактором роста бюджета города остается поддержание стабильной экономической ситуации и общего экономического роста.
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Чего от бюджета 2022 ждать горожанам?
Дмитрий Санатов: По всей видимости, объем социальных обязательств, которые составляют порядка 70% расходов бюджета, сокращаться не будет. Более того, возможно, в отдельных направлениях он может существенно вырасти — с учетом планов по решению проблемы строительства школ и ряда других направлений. Но в целом, пропорция 70/30 будет сохраняться. Если выделять какие-то отдельные сферы, мне кажется, что горожане смогут почувствовать рост доходов в развитии, например, транспортного сектора (от решения вопросов общественного транспорта до реализации форвардных программ по стимулированию новых видов транспорта — электромобилей и транспорта на водороде). Думаю, что в той или иной степени возможности открываются и для многих других секторов. Например, для энергетики, которая подошла к той точке, когда требуется сформировать новую стратегическую повестку дня.
Юлия Вымятнина: Сложно говорить о том, какие направления в итоге будут выбраны в качестве приоритетных. Скорее всего продолжится поддержка медицины (среди прочего нужно как продолжать вакцинацию от коронавируса, так и готовиться к ревакцинации). Было бы хорошо, если бы шла работа по улучшению качества и объемов предоставления социальных услуг и по развитию социальной инфраструктуры (детские сады, поликлиники, школы). Полагаю, что эта сфера имеет шансы получить внимание городских властей. Традиционно хотелось бы видеть развитие транспортной инфраструктуры — вероятно, это уже заложено в инфраструктурную программу, но не очень понятно, в каких объемах. Городу очень нужно развитие сети метрополитена, которое продвигается очень медленно.
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Что может повлиять на бюджетные планы руководства города?
Дмитрий Санатов: Мы находимся в ситуации, когда за несколько лет город получил другую структуру экономики. Если посмотреть на карту , то можно увидеть как за последние 5 лет окончательно ушли в прошлое многие промышленные площадки. «Петмол», «Климов», «Электросила» — теперь заняты жильем. Город стал удобной точкой притяжения для масштабных миграционных потоков. Одновременно с этим шло наращивание административных функций и переездом в Петербург офисов нефтегазовой промышленности. Другими словами, город стал более «административным» с большим сектором потребления, который не перестает расти. Положительная, но не без волатильных скачков, ситуация роста экономики на ближайшие пару лет предоставляет нам очередной шанс для вложений в перспективные сектора специализации и проекты, ориентированные на диверсификацию экономики, которая вполне возможна в масштабах одного города. Одним из таких точек роста могут стать университеты, которые уже сейчас прорабатывают возможности создания новых налоговых зон для R&D-деятельности.
Юлия Вымятнина: Основная тенденция, которая может привести к ухудшению планов, связана с сохранением высокой неопределенности, которая будет сдерживать экономическое развитие и инвестиционные планы (как людей, так и фирм), и, естественно, снижать налоговые поступления от всех видов деятельности. С учетом быстрой мутации вируса и низких темпов вакцинации в стране пока сложно говорить о существенном снижении неопределенности. Однако в случае, если будет понятно, что удалось побороть вирус, позитивный настрой может возобладать, что подстегнет экономическую активность и приведет к перевыполнению бюджетных показателей, как произошло (судя по всему) в этом году.
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