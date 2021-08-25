Эффект «Газпрома» и влияние коронавируса: экономисты — о бюджете Петербурга на 2022 год

Что можно сказать о будущем бюджете города по итогам «нулевых» чтений?

Дмитрий Санатов: Насколько я понимаю, основным вектором бюджетной политики Санкт-Петербурга в 2022 году может стать восстановление экономики и поиск новых точек для инвестирования. Ситуация сейчас, несмотря на различные кризисные явления, в целом позитивная. Доходы за этот год, скорее всего, вырастут быстрее, чем расходы. Формирующиеся резервы постараются направить на перспективные проекты. Эти инициативы будут иметь как крупный масштаб (например, строительство широтной магистрали), так и более скромный (например, создан Фонд поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности).

Юлия Вымятнина: Судя по всему, город исходит (пока) из консервативных планов: тратить в пределах доходов и не увеличивать долговое бремя. Это разумная стратегия с учетом неопределенности будущих налоговых поступлений. Есть, конечно, шанс, что более активное инфраструктурное развитие могло бы способствовать еще более быстрому развитию экономики города, но имеющихся данных недостаточно, чтобы вынести окончательное суждение.