На еще 71 улице Петербурга до конца года появятся платная парковка. Вот адреса

До конца 2021 года в Центральном районе Петербурга увеличится число парковочных мест. Всего планируется организовать платные парковки по 71 адресам. Публикуем их полный список.
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Konstantin Lenkov / Shutterstock.com
Согласно адресному перечню улиц, опубликованному Городским центром управления парковками, платная парковка появится на 71 улице, переулке, проезде или проспекте Центрального района до конца 2021 года. Вот они:
- 1-я Советская улица — от Орловского пер. до Суворовского пр.
- 2-я Советская улица — от Греческого пр. до Мытнинской ул.
- 3-я Советская улица — от Греческого пр. до пр. Бакунина
- 4-я Советская улица — от Греческого пр. до Мытнинской ул.
- 5-я Советская улица — от Греческого пр. до Мытнинской ул.
- 6-я Советская улица — от Греческого пр. до Мытнинской ул.
- 7-я Советская улица — от Греческого пр. до Мытнинской ул.
- 8-я Советская улица — от Греческого пр. до Новгородской ул.
- 9-я Советская улица — от ул. Моисеенко до Мытнинской ул.
- 10-я Советская улица — от ул. Моисеенко до Новгородской ул.
- Площадь Александра Невского — от Чернорецкого пер. до пр. Обуховской обороны
- Улица Александра Невского — от Херсонской ул. до Невского пр.
- Улица Амбарная — от Херсонского проезда до пл. А.Невского
- Проспект Бакунина — от Синопской наб. до Невского пр.
- Басков переулок — от Радищева ул. до ул. Фонтанная
- Улица Бонч-Бруевича — от Смольного пр. до Тульской ул.
- Виленский проспект — от Греческого пр. до ул. Радищева
- Водопроводный переулок — от Воскресенской наб. До Шпалерной ул.
- Гончарная улица — от пл. Восстания до Полтавской ул.
- Госпитальная улица — от пер. Фуражный до пр. Суворовский
- Греческий проспект — от 2-й Советской ул. до Виленского пер.
- Дегтярная улица — от Невского пр. до ул. Моисеенко
- Дегтярный переулок — от ул. Моисеенко до Новгородской ул.
- Евгеньевская улица — от пр. Бакулина до Старорусской ул.
- Захарьевская улица — от пр. Чернышевского до ул. Потемкинская
- Заячий переулок — от Дегтярного пер. до Суворовского пр.
- Исполкомская улица — от Невского пр. до пр. Бакунина
- Кавалегардская улица — от Суворовского пр. до Таврического пер.
- Калужский переулок — от Мариинский проезд до Тверской ул.
- Кирилловская улица — от Старорусской ул. до ул. Моисеенко
- Кирочная улица — от ул. Радищева до ул. Красного Текстильщика
- Конная улица — от Исполкомской ул. до Полтавской ул.
- Костромская улица — от Тульской ул. до Сухопутного пер.
- Красноборский переулок — от 5-ой Советской ул. до 7-ой Советской ул.
- Улица Красного Текстильщика — от Тульской ул. до ул. Моисеенко
- Лафонская улица — от Смольного пр. до Таврического пер.
- Мариинский проезд — от Кирочной ул. до Кавалергардской ул.
- Мелитопольский переулок — от ул. Фурштатская до ул. Кирочная
- Улица Моисеенко — от Синопской наб. до Суворовского пр.
- Мытнинская улица — от ул. Моисеенко до пр. Бакунина
- Улица Некрасова — от Лиговского пр. до Греческого пр.
- Новгородская улица — от 8-Советской ул. до Тульской ул.
- Одесская улица — от Суворовского пр. до Тверской ул.
- Орловская улица — от Таврического пер. до тупика
- Орловский переулок — от 1-й Советской ул. до 2-й Советской ул.
- Очаковская улица — от Одесской ул. до Кавалергардской ул.
- Парадная улица — от Виленского пр. до Кирочной ул.
- Перекупной переулок — от Невского пр. до пр. Бакунина
- Полтавская улица — от Невского пр. до Конной ул.
- Потемкинская улица — от Воскресенской наб. до ул. Кирочная
- Прудковский переулок — от Греческого пр. до Греческой пл.
- Площадь Растрелли — от пер. Кваренги до ул. Смольного
- Смольный проспект — от Смольной наб. до ул. Бонч-Бруевича
- Улица Смольного — от Лафонской ул. до Смольной наб.
- Ставропольская улица — от Тверской ул. до Таврического пер.
- Ставропольский переулок — от Шпалерной ул. до Таврического пер.
- Старорусская улица — от ул. Мытнинская до ул. Новгородская
- Суворовский проспект — от Невского пр. до пл. Пролетарской Диктатуры
- Сухопутный переулок — от Ярославской ул. до Костромской ул.
- Таврическая улица — от Суворовского пр. до Таврического пер.
- Таврический переулок — от Кавалергардской ул. до Лафонской ул.
- Тверская улица — от Таврической ул. до пл. Пролетарской Диктатуры
- Тульская улица — от Суворовского пр. до Синопской наб.
- Фонтанная улица — от ул. Некрасова до Виленского пер.
- Фуражный переулок — от 9-й Советской ул. До Госпитальной ул.
- Фурштатская улица — от пр. Чернышевского до ул. Потемкинская
- Херсонская улица — от Синопской наб. до пр. Бакунина
- Херсонский проезд — от Херсонской ул. до Синопской наб.
- Улица Чайковского — от пр. Чернышевского до ул. Потемкинская
- Проспект Чернышевского — от Восресенской наб. до ул. Кирочная
- Ярославская улица — от ул. Бонч-Бруевича до Сухопутного пер.
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