18+
  • Город
  • Город

На еще 71 улице Петербурга до конца года появятся платная парковка. Вот адреса

До конца 2021 года в Центральном районе Петербурга увеличится число парковочных мест. Всего планируется организовать платные парковки по 71 адресам. Публикуем их полный список.

  • Konstantin Lenkov / Shutterstock.com

Согласно адресному перечню улиц, опубликованному Городским центром управления парковками, платная парковка появится на 71 улице, переулке, проезде или проспекте Центрального района до конца 2021 года. Вот они:

  • 1-я Советская улица — от Орловского пер. до Суворовского пр.
  • 2-я Советская улица — от Греческого пр. до Мытнинской ул.
  • 3-я Советская улица — от Греческого пр. до пр. Бакунина
  • 4-я Советская улица — от Греческого пр. до Мытнинской ул.
  • 5-я Советская улица — от Греческого пр. до Мытнинской ул.
  • 6-я Советская улица — от Греческого пр. до Мытнинской ул.
  • 7-я Советская улица — от Греческого пр. до Мытнинской ул.
  • 8-я Советская улица — от Греческого пр. до Новгородской ул.
  • 9-я Советская улица — от ул. Моисеенко до Мытнинской ул.
  • 10-я Советская улица — от ул. Моисеенко до Новгородской ул.
  • Площадь Александра Невского — от Чернорецкого пер. до пр. Обуховской обороны
  • Улица Александра Невского — от Херсонской ул. до Невского пр.
  • Улица Амбарная — от Херсонского проезда до пл. А.Невского
  • Проспект Бакунина — от Синопской наб. до Невского пр.
  • Басков переулок — от Радищева ул. до ул. Фонтанная
  • Улица Бонч-Бруевича — от Смольного пр. до Тульской ул.
  • Виленский проспект — от Греческого пр. до ул. Радищева
  • Водопроводный переулок — от Воскресенской наб. До Шпалерной ул.
  • Гончарная улица — от пл. Восстания до Полтавской ул.
  • Госпитальная улица — от пер. Фуражный до пр. Суворовский
  • Греческий проспект — от 2-й Советской ул. до Виленского пер.
  • Дегтярная улица — от Невского пр. до ул. Моисеенко
  • Дегтярный переулок — от ул. Моисеенко до Новгородской ул.
  • Евгеньевская улица — от пр. Бакулина до Старорусской ул.
  • Захарьевская улица — от пр. Чернышевского до ул. Потемкинская
  • Заячий переулок — от Дегтярного пер. до Суворовского пр.
  • Исполкомская улица — от Невского пр. до пр. Бакунина
  • Кавалегардская улица — от Суворовского пр. до Таврического пер.
  • Калужский переулок — от Мариинский проезд до Тверской ул.
  • Кирилловская улица — от Старорусской ул. до ул. Моисеенко
  • Кирочная улица — от ул. Радищева до ул. Красного Текстильщика
  • Конная улица — от Исполкомской ул. до Полтавской ул.
  • Костромская улица — от Тульской ул. до Сухопутного пер.
  • Красноборский переулок — от 5-ой Советской ул. до 7-ой Советской ул.
  • Улица Красного Текстильщика — от Тульской ул. до ул. Моисеенко
  • Лафонская улица — от Смольного пр. до Таврического пер.
  • Мариинский проезд — от Кирочной ул. до Кавалергардской ул.
  • Мелитопольский переулок — от ул. Фурштатская до ул. Кирочная
  • Улица Моисеенко — от Синопской наб. до Суворовского пр.
  • Мытнинская улица — от ул. Моисеенко до пр. Бакунина
  • Улица Некрасова — от Лиговского пр. до Греческого пр.
  • Новгородская улица — от 8-Советской ул. до Тульской ул.
  • Одесская улица — от Суворовского пр. до Тверской ул.
  • Орловская улица — от Таврического пер. до тупика
  • Орловский переулок — от 1-й Советской ул. до 2-й Советской ул.
  • Очаковская улица — от Одесской ул. до Кавалергардской ул.
  • Парадная улица — от Виленского пр. до Кирочной ул.
  • Перекупной переулок — от Невского пр. до пр. Бакунина
  • Полтавская улица — от Невского пр. до Конной ул.
  • Потемкинская улица — от Воскресенской наб. до ул. Кирочная
  • Прудковский переулок — от Греческого пр. до Греческой пл.
  • Площадь Растрелли — от пер. Кваренги до ул. Смольного
  • Смольный проспект — от Смольной наб. до ул. Бонч-Бруевича
  • Улица Смольного — от Лафонской ул. до Смольной наб.
  • Ставропольская улица — от Тверской ул. до Таврического пер.
  • Ставропольский переулок — от Шпалерной ул. до Таврического пер.
  • Старорусская улица — от ул. Мытнинская до ул. Новгородская
  • Суворовский проспект — от Невского пр. до пл. Пролетарской Диктатуры
  • Сухопутный переулок — от Ярославской ул. до Костромской ул.
  • Таврическая улица — от Суворовского пр. до Таврического пер.
  • Таврический переулок — от Кавалергардской ул. до Лафонской ул.
  • Тверская улица — от Таврической ул. до пл. Пролетарской Диктатуры
  • Тульская улица — от Суворовского пр. до Синопской наб.
  • Фонтанная улица — от ул. Некрасова до Виленского пер.
  • Фуражный переулок — от 9-й Советской ул. До Госпитальной ул.
  • Фурштатская улица — от пр. Чернышевского до ул. Потемкинская
  • Херсонская улица — от Синопской наб. до пр. Бакунина
  • Херсонский проезд — от Херсонской ул. до Синопской наб.
  • Улица Чайковского — от пр. Чернышевского до ул. Потемкинская
  • Проспект Чернышевского — от Восресенской наб. до ул. Кирочная
  • Ярославская улица — от ул. Бонч-Бруевича до Сухопутного пер.
Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты