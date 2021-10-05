«Определить акционерное общество "Метрострой Северной столицы" единственным исполнителем осуществляемых Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга закупок работ, связанных с проектированием, строительством и реконструкцией объектов инфраструктуры внеуличного транспорта», — говорится в распоряжении правительства, внимание на которое обратил «Деловой Петербург».

Согласно распоряжению, «Метрострой Северной столицы» сможет привлекать субподрядчиков, но при этом должен самостоятельно выполнять не менее 40% обязательств по государственным контрактам.

Также к распоряжению приложен перечень из 37 объектов метрополитена, строительство или реконструкция которых планируется — в том числе работы по продлению «оранжевой», «фиолетовой» и «зеленой» веток петербургского метрополитена, прокладка коричневой ветки, строительство электродепо «Правобережное» и «Красносельское», вторых вестибюлей станций «Балтийская» и «Василеостровская».

Напомним, в сентябре крупнейший подрядчик по строительству петербургского метрополитена — компания «Метрострой», которая возводила подземку с 1941 года — был признан банкротом. Все принятые арбитражным судом решения «полностью соответствуют планам города, «Метростроя» и практического партнера ВТБ». Начинается ровно то, о чем говорил вице-губернатор Петербурга Максим Соколов — так называемый «бесшовный переход». Он должен завершиться до 12 октября.