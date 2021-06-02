Петербург лишился всех 399 таксофонов. По ним можно было бесплатно звонить в любую точку страны

Таксофоны уже начали демонтировать — так, вчера днем, 1 июня, аппарат был снят со стены на углу Невского и Владимирского проспектов. «Ростелеком» планирует избавиться от оставшихся до конца 2021 года. Решение, которое поспособствовало концу эпохи таксофонов, в апреле приняло Министерство цифрового развития — средства, на которые ранее обслуживали телефоны-автоматы, будут направлены на установку более тысячи базовых станций для обеспечения интернетом малых населенных пунктов.

По мнению историка Льва Лурье, Петербург вряд ли многое потеряет с уходом таксофонов. «Жалко ли давно исчезнувшую конку? В общем, не жалко. Возможно, несколько телефонных будок с работающими аппаратами можно было бы оставить в каких-то знаковых местах для напоминания об ушедшей эпохе, как это сделано, к примеру, в Лондоне. Но горожане уже дано не пользуются ими», — рассказал он «Фонтанке»

«Собака.ru» решила узнать у самих петербуржцев, что они думают по поводу ушедшей эпохи. «Мои друзья рассказали, что по таксофонам можно звонить на домашние [стационарные] номера бесплатно, совсем недавно — и я начал пользоваться этой услугой. И знаете, нет ничего лучше, проходя мимо таксофона, позвонить родителям даже ночью — и сказать, что у меня все хорошо. Это же мило. Я воспринимаю это как часть городских развлечений из разряда «что сделать в городе». Можно, конечно, порисовать граффити, можно просто погулять, а можно позвонить по таксофону», — поделился с редакцией петербуржец Дмитрий.

Даже если по таксофону не звонили, петербуржцы использовали их как реквизит для фотографий. Собрали некоторые из них по социальным сетям.