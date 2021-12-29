Юрия Хованского выпускают из СИЗО спустя почти 7 месяцев заключения

Следователь объяснил желание следствия изменить Хованскому меру пресечения тем, что изменились обстоятельства дела. Блогер больше не может скрыться, так как загранпаспорт передан следствию, а из-за коронавируса введены ограничения на въезд и выезд из страны. Кроме того, по мнению следствия, Хованский больше не может уничтожить материалы следствия, так как в рамках компьютерной экспертизы они были защищены.

В связи со всеми изложенными обстоятельствами следователь попросил заменить Хованскому арест на запрет определенных действий. Ему нельзя будет:

Выходить из дома в ночное время — с 18:00 до 10:00;

Посещать «место преступления» — его квартиру на улице Пушкинская, 14 — а также приближаться к нему ближе, чем на 300 метров;

Посещать места культурно-массовых мероприятий;

Использовать средства связи — в том числе выходит в интернет. Разрешено только выходить на связь с контролирующими органами, а также вызывать скорую помощь или службы спасения;

Общаться со свидетелями по делу и СМИ.

Хованский на суде попросил разрешить ему общение с родителями и девушкой. Они заявлены как свидетели, но не по делу, а по характеристике личности. Также блогер попросил разрешить ему заниматься профильной деятельностью — снимать ролики, но только на отвлеченные темы. Следователь Синкевич возразил ему, так как свидетели все-таки давали показания по делу. Судья на оглашении приговора все-таки разрешила общаться с близкими родственниками и девушкой.

Следствие просило суд изменить меру пресечения с 8 января 2022 года. Защита настаивала на немедленном освобождении из СИЗО. На суде следствие уточнило ходатайство и попросило изменить меру пресечения с 29 декабря. Юрий Хованский отправится домой уже сегодня. 8 января состоится заседание о продлении меры пресечения. Тем не менее, Новый год блогер встретит с семьей.