Юрия Хованского выпускают из СИЗО спустя почти 7 месяцев заключения

Сегодня, 29 декабря, Куйбышевский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об изменении меры пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий Юрию Хованскому. Спустя почти семь месяцев заключения в СИЗО блогера отпускаю домой.
Следователь объяснил желание следствия изменить Хованскому меру пресечения тем, что изменились обстоятельства дела. Блогер больше не может скрыться, так как загранпаспорт передан следствию, а из-за коронавируса введены ограничения на въезд и выезд из страны. Кроме того, по мнению следствия, Хованский больше не может уничтожить материалы следствия, так как в рамках компьютерной экспертизы они были защищены.
В связи со всеми изложенными обстоятельствами следователь попросил заменить Хованскому арест на запрет определенных действий. Ему нельзя будет:
- Выходить из дома в ночное время — с 18:00 до 10:00;
- Посещать «место преступления» — его квартиру на улице Пушкинская, 14 — а также приближаться к нему ближе, чем на 300 метров;
- Посещать места культурно-массовых мероприятий;
- Использовать средства связи — в том числе выходит в интернет. Разрешено только выходить на связь с контролирующими органами, а также вызывать скорую помощь или службы спасения;
- Общаться со свидетелями по делу и СМИ.
Хованский на суде попросил разрешить ему общение с родителями и девушкой. Они заявлены как свидетели, но не по делу, а по характеристике личности. Также блогер попросил разрешить ему заниматься профильной деятельностью — снимать ролики, но только на отвлеченные темы. Следователь Синкевич возразил ему, так как свидетели все-таки давали показания по делу. Судья на оглашении приговора все-таки разрешила общаться с близкими родственниками и девушкой.
Следствие просило суд изменить меру пресечения с 8 января 2022 года. Защита настаивала на немедленном освобождении из СИЗО. На суде следствие уточнило ходатайство и попросило изменить меру пресечения с 29 декабря. Юрий Хованский отправится домой уже сегодня. 8 января состоится заседание о продлении меры пресечения. Тем не менее, Новый год блогер встретит с семьей.
Юрия Хованского задержали 9 июня в его собственной квартире в Петербурге. На блогера завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ — «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».
Хованский неоднократно указывал на то, что в деле против него следствие использует подставных свидетелей. «Несмотря на то что вся страна знает, что ту песню я спел в 2012 году, следствие отказывается принимать доказательства этого, потому что понимает, что меня придется отпустить, а они не могут этого допустить. В итоге вместо того, чтобы расследовать преступление, следователи просто перенесли время действия в 2018 год, завербовав подставных свидетелей», — отмечал он в одном из своих последних писем.
Арест Хованского несколько раз продлевали, в последний — до начала января 2022 года. Также блогеру назначили психиатрическую экспертизу. Сам Хованский говорит, что «по сути, уже мертв», а также заявляет об использовании подставных свидетелей в его деле. Кроме того, блогеру предлагали сделку со следствием, но он отказался.
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