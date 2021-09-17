Перерегистрация «Газпрома» принесет Петербургу дополнительных 17 млрд рублей доходов в 2021 году. Далее сумма вырастет более чем в два раза. Об этом рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов на встрече с президентом Владимиром Путиным по видеосвязи.
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По словам губернатора, в 2022-м и далее в последующие годы компания будет приносить в бюджет города более 40 млрд рублей ежегодно. На эти деньги планируется решить ряд важных задач для Петербурга. Одно из направлений — это строительство метро.
Кроме того, это позволит найти средства для строительства давно запланированного моста через Неву в створе Большого Смоленского проспекта и улицы Коллонтай — с развязкой на проспекте Обуховской Обороны, Октябрьскую набережную, а также с пересечением Дальневосточного проспекта у улицы Коллонтай.
Напомним, «Газпром» сменил место регистрации головного офиса. Ранее он находится на улице Наметкина в Москве, теперь в Петербурге — в здании Лахта Центра. Подразделения «Газпрома» уже начали переезд в новое здание.
А в 2022-ом для петербуржцев откроются общественные пространства самого высокого здания в Европе. Сейчас проходят процедуру утверждения дизайн-проекты внутренних территорий здания, уже начаты отделочные работы.
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