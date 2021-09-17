По словам губернатора, в 2022-м и далее в последующие годы компания будет приносить в бюджет города более 40 млрд рублей ежегодно. На эти деньги планируется решить ряд важных задач для Петербурга. Одно из направлений — это строительство метро.

Кроме того, это позволит найти средства для строительства давно запланированного моста через Неву в створе Большого Смоленского проспекта и улицы Коллонтай — с развязкой на проспекте Обуховской Обороны, Октябрьскую набережную, а также с пересечением Дальневосточного проспекта у улицы Коллонтай.

Напомним, «Газпром» сменил место регистрации головного офиса. Ранее он находится на улице Наметкина в Москве, теперь в Петербурге — в здании Лахта Центра. Подразделения «Газпрома» уже начали переезд в новое здание.

А в 2022-ом для петербуржцев откроются общественные пространства самого высокого здания в Европе. Сейчас проходят процедуру утверждения дизайн-проекты внутренних территорий здания, уже начаты отделочные работы.