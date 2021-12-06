В России зафиксированы первые случаи заражения штаммом коронавируса «омикрон»

«У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, полученным в первые сутки пребывания в обсерваторе, в результате полногеномного секвенирования, проведенного ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, подтвержден штамм "омикрон"», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Всего коронавирус был подтвержден у 10 вернувшихся из ЮАР и сопредельных стран россиян. Все они помещены в обсерватор. «Исследования от других пациентов продолжаются, ситуация находится на особом контроле Роспотребнадзора», — резюмировали в пресс-службе ведомства.

Напомним, первые случаи заражения новым штаммом коронавируса, получившим название «омикрон», могли быть зафиксированы в Германии, Британии и Чехии. Член Совета Федерации, заслуженный врач Владимир Круглый предположил, что новый штамм уже мог проникнуть и в Россию, однако в Роспотребнадзоре это отрицают. Ученые считают, что новый вариант COVID-19 имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство.

Имеющиеся «предварительные свидетельства» говорят о повышенном риске заражения омикрон-штаммом людей, ранее уже перенесших коронавирус. «То есть люди, которые раньше перенесли COVID-19, могут вновь легче заразиться «омикроном» по сравнению с другими вариантами, представляющими обеспокоенность», — говорится в информационном бюллетене ВОЗ с обновленными данными о новом штамме. Позже ученые подтвердили, что «омикрон» в три раза повышает риск повторного заражения уже переболевших людей, чем мутации «бета» и «дельта».

На сегодняшний день штамм коронавируса «омикрон» не вызвал ни одного случая смерти.