Под Петербургом обнаружили частную подземную тюрьму — с бункером и крематорием

О частной подземной тюрьме пишет 47news. Она расположена в заброшенном коттеджном поселке во Всеволожском районе Ленинградской области — в 40 километрах от Петербурга. Само дачное строение также давно не жилое, но под ним скрыт массивный бетонный бункер. Вход в него был замаскирован под обычные гаражные ворота, за которыми лежит тяжелая бетонная плита, опускавшаяся и поднимавшаяся при помощи гидравлического устройства.

Внутри тюрьма представляет копию типового следственного изолятора. В подземном помещении находятся несколько камер с двухъярусными кроватями, которые закрывались на стальные двери с замками — похожими на те, что были в «Крестах». Также в тюрьме есть место для охраны, разъемы для компьютеров и для видеонаблюдения.

На территории заброшенного дома также располагалась баня с парилкой и предбанником. Под ней обнаружен лаз, ведущий к печи размером с человека — предположительно, ее использовали как крематорий. Об этом могут говорить и большие пакеты с углем, которые были найдены возле бани.

Соседи у бункера немногочисленные — ближайший дом в двухстах метрах, еще три дома расположены дальше. Хозяйка первого рассказала, что знает о существовании тюрьмы и помнит изыскания Следственного комитета и полиции. «Как дом строился, я не знаю. Это, наверное, год 2010-2012-й. У меня ещё участок пустой стоял, просто купленный. Я позже построила дачу. Бываю раза три за лето. Но как теперь рядом с этим находиться, даже не представляю», — поделилась она.

Стоимость подземной частной тюрьмы может доходить до полумиллиона долларов, причем сама тюрьма составляет 90 процентов от суммы.