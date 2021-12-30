В Петербурге вылечили первого заболевшего «омикрон»-штаммом пациента

Как сообщили в Комитете по здравоохранению Петербурга, первым заболевшим «омикрон»-штаммом была девушка, болезнь протекала в среднетяжелой форме. На прошлой неделе пациентка уже отправилась домой, в больнице она находилась с 16 декабря — получала противовирусную, симптоматическую и дезинтоксикационную терапии.