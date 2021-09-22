У музея Бродского «Полторы комнаты» появился свой «каретник». Что в нем разместят?

О том, что у музея Иосифа Бродского появится свой «каретник», рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. Город передал «Полутора комнатам» в аренду сроком на девять лет нежилое помещение бывшего каретника площадью 43 квадратных метра доме Мурузи. Помещение расположено буквально под музеем — там поместят архив, будет оборудовано несколько рабочих мест.

«Очень рад за ребят. Город и дальше в силу своих возможностей будет помогать в развитии музея Бродского. Ранее команда музея арендовала помещение бывшей кальянной на углу Пестеля и Короленко. Там заработает книжный магазин с баром «Конец прекрасной эпохи», и что самое важное — отдельный вход в музей, чтобы не беспокоить соседей по парадной», — отметил Пиотровский.

Тестовое открытие музея-квартиры Иосифа Бродского в доме Мурузи состоялось в конце января 2020 года, позже там планировали проводить частные экскурсии. Официальное открытие было запланировано на 24 мая, к 80-летию со Дня рождения поэта и Нобелевского лауреата, однако было отложено из-за пандемии коронавируса. Оно состоялось в декабре 2020 года.

Открыть музей поэта Иосифа Бродского в «полутора комнатах» на Литейном проспекте планировали в мае 2020 года — к 80-летию со Дня рождения поэта. Культурное пространство появится благодаря усилиям Фонда создания музея Бродского и бизнесмена Максима Левченко. Ранее петербургские реставраторы выяснили, как выглядел пол в «полутора комнатах» Бродского.