Петербурженка впала в кому после падения на нее с крыши сосули в центре города

Сосуля упала на голову петербурженки утром 14 декабря. Кусок льда обрушился с крыши дома № 73 на набережной Мойки. Пострадавшую доставили в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у нее открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом основания черепа. Девушка впала в кому.

В администрации Адмиралтейского района назвали произошедшее несчастным случаем. Глава района Сергей Оверчук взял ситуацию под личный контроль. В настоящий момент устанавливается связь с родственниками пострадавшей для оказания помощи.

«В результате несчастного случая, падения снежных масс с кровли коммерческого здания, пострадала жительница Петербурга. В настоящий момент ей оказывается медицинская помощь. Собственник здания — «БТК Девелопмент» — ранее был неоднократно уведомлен администрацией о необходимости надлежащего обслуживания здания и производства работ по своевременной очистке кровли от снега и наледи», — приводит 78.ru заявление пресс-службы администрации района.

Это не первый случай падения снега и льда с крыш на головы петербуржцев. Накануне ледяная глыба упала у дома №21/4 по 3-й Советской улице на 60-летнего прохожего. По данным Znak.ru, мужчина отделался шоковым состоянием. Телеканал «Санкт-Петербург» пишет об обратном — по данным издания, у мужчины выявили открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, скальпированную рану лобно-теменной области, закрытый компрессионный перелом шейного и грудного отделов позвоночника.