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Памфилова: Петербург поставил рекорд по числу нарушений на сентябрьских выборах 2021 года

Петербург стал рекордсменом по нарушениям на прошедших выборах в Госдуму. Центризбирком получил рекордное число сообщений, они уже направлены в Генпрокуратуру и Следственный комитет. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Фото: Shutterstock.com

 

Элла Памфилова

Глава ЦИК России — о нарушениях на сентябрьских выборах в Петербурге, цитата по «Фонтанке»:

Кампания завершилась, но не завершилась наша работа. Дано мое поручение: тщательно на всех уровнях мониторить все, что в прессе, все ресурсы о нарушениях, выявлять то, что требует внимания, и довести до ума. Закрыть все, чтобы ни одного нарушения не осталось безнаказанным.

Да, представители власти избираются и в других регионах. Но это человек [избранный новым главой Заксобрания Александр Бельский], который подменял Горизбирком, который фактически занимался своим избранием. Надеюсь, что Генеральная прокуратура разберется с этим.

Александр Дмитриевич Беглов, конечно, может праздновать победу, но я уверена, что это — пиррова победа! И когда-нибудь она обернется для него своей самой неприличной стороной.

По мнению Памфиловой, у Бельского был конфликт интересов во время выборной кампании — как куратор внутренней политики он одновременно занимался организацией выборов и сам избирался в депутаты. Однако сам Бельский с этим не согласен. «Что касается конфликта интересов, то всё регламентировано законом. Партия все документы проверяет. Некоторые мои коллеги не могли исполнять свои обязанности, а члены правительства могли», — заявил он в ответ.

Вечером 19 сентября в России завершились трехдневные выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва. Итоги должны были подвести 20 сентября в 14:00, однако этого не произошло — окончательные результаты обнародовали только 24 сентября. Конституционное большинство получила «Единая Россия», впервые с 2007 года в Госдуме сформировалась новая фракция. 

Также окончательные итоги выборов в Законодательное собрание утвердила петербургская городская избирательная комиссия. Публикуем полный список депутатов седьмого созыва.

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