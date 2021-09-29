Глава ЦИК России — о нарушениях на сентябрьских выборах в Петербурге, цитата по «Фонтанке»:

Кампания завершилась, но не завершилась наша работа. Дано мое поручение: тщательно на всех уровнях мониторить все, что в прессе, все ресурсы о нарушениях, выявлять то, что требует внимания, и довести до ума. Закрыть все, чтобы ни одного нарушения не осталось безнаказанным.

Да, представители власти избираются и в других регионах. Но это человек [избранный новым главой Заксобрания Александр Бельский], который подменял Горизбирком, который фактически занимался своим избранием. Надеюсь, что Генеральная прокуратура разберется с этим.

Александр Дмитриевич Беглов, конечно, может праздновать победу, но я уверена, что это — пиррова победа! И когда-нибудь она обернется для него своей самой неприличной стороной.