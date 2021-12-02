Личный опыт: как я убирала снег в Петербурге по программе «дворник-шеринг» за 150 рублей в час

На уборку снега в Петербурге вышли участники «дворник-шеринга». В первую рабочую смену лопаты в руки взяли всего шесть человек — они расчищали один из дворов Калининского района. Среди них была петербургская студентка Ирина. Она рассказала редакции «Собака.ru» о том, почему откликнулась на предложение властей, стоят ли 150 рублей в час затраченных усилий, и верит ли она, что программа спасет город от сугробов.
Зачем я пошла в «дворник-шеринг»
На самом деле я решила поучаствовать ради эксперимента. Когда я прочитала о программе, то решила, что идея-то неплохая. Вот и стало интересно: насколько работа тяжелая, заплатят за нее или нет, какую территорию получится убрать. Это же мой район, мой город, мне же самой будет удобно и приятно ходить.
Кроме того, я заканчиваю магистратуру и на постоянную работу сейчас не устроится, поэтому я решила, что подработка тоже будет не лишней, а тут еще и свободный график. Свою роль сыграло и то, что все происходило у меня во дворе, никуда ехать не нужно. Думаю, если бы надо было добираться в другой конец района, то я вряд ли бы согласилась.
Как устроиться
Принять участие в программе было абсолютно не сложно. Достаточно позвонить или написать на почту, потом прийти в ТСЖ №1 на Светлановском проспекте. При себе нужно было иметь номер СНИЛС и ИНН (сами документы не обязательны, достаточно номеров), и оригинал паспорта. С тобой заключают гражданско-правовой договор до конца апреля. Вопросов о том девушка ты, пенсионер или кто-то еще не задают, такой дифференциации нет.
Потом, если начинается сильный снегопад, то с вечера всех обзванивают и спрашивают, готов ли ты завтра выйти или нет. Никто никого не заставляет. Я согласилась выйти 1-го декабря, вместе со мной было пять человек.
Сначала нам дали две папки: одна — с техникой безопасности, другая — с правилами поведения на объекте. Как и большинство таких инструктажей, мероприятие чисто формальное. Мы прочитали-расписались, нам выдали инвентарь (лопату, перчатки и светоотражающие жилеты) и отправили на объект.
О работе
Как все помнят, снега за последние дни выпало много. Благо добровольцев отправили не на самый сложный фронт работ: нам надо было убрать внутридомовые территории. Проспекты расчищать, сбивать сосульки нас никто не заставлял. На детской площадке, где мы работали, снег был свежий и пушистый, так что убирать его было не так сложно, во всяком случае мне. Я спортсменка и привыкла к нагрузкам, а вот тем, кто с физкультурой не дружит все равно было бы тяжеловато.
Убирать утоптанные дорожки, по которым еще и трактор прошел, было непросто даже мне. Хотя претензий со стороны администрации не было. Начальник участка говорил, мол, получается — хорошо, не получается — ну и ладно. Наледь уже не наша работа.
Что было приятно: проходящие люди нас весь день благодарили. Говорили: «Спасибо», «Бог вам в помощь». Это, конечно, здорово. Да и самой стало легче ходить, не пришлось потом сугробы во дворе форсировать. А то выходишь с утра и сначала надо машину откапывать, прежде чем куда-то ехать. Вообще начинаешь лучше понимать значимость профессии дворника. Очень хорошо ощущаешь, что если завтра в мире исчезнут блогеры, то жизнь не остановится, а вот если после очередного снежного циклона на работу не выйдут люди с лопатами, то жизнь в городе встанет.
Впрочем, как мы видели, в этот раз городские власти опять оказались не готовы к непогоде, как будто наши чиновники не знают, что в Питере бывает зима, да еще и со снегом. Который год уже. Но это уже другой вопрос.
Что по деньгам
Платят 150 рублей (чистыми, после вычета НДФЛ) в час сразу после работы. Норму по времени тебе никто не выставляет, хочешь греби час, хочешь семь — твое дело. После окончания работы, сдаешь инвентарь и идешь с паспортом в кассу.
Деньги дают сразу же, я за 7 часов работы получила 1050 рублей. Мое мнение, что это, конечно, безобразно мало. Я бы предложила чиновникам нашим поработать за такую ставку. Посмотрю с удовольствием, даже готова сама денег заплатить, чтобы это увидеть.
Я читала, что все дворники поуходили в курьеры, это и не удивительно с такими зарплатами. Если верить объявлениям, в доставке можно заработать до 4,5 тысячи в день. Тоже работа на холоде, тоже тяжелая, но заработок в четыре раза больше.
Если будущее у «дворник-шеринга»?
Чтобы это реально помогло, людей должно быть намного больше. В моей бригаде было три человека, нам надо было расчистить детскую площадку, дорожки к ней и проход от пятиэтажки к магазинам. У нас ушел на это весь день. Представьте, сколько нужно народу, чтобы убрать весь двор.
А вот удастся ли их набрать? При такой оплате — сомневаюсь. Я вот, наверное, еще схожу, но только если не будет сильных холодов. Понятно, что в -10 я никуда за 1000 рублей не выйду.
Так что, идея сама по себе неплохая, у людей бывают разные жизненные обстоятельства, кому-то это может помочь, тем более, что трудовую светить не надо. Но с текущими расценками эксперимент провалится, я в этом более чем уверена.
Михаил Ломасов
Заместитель генерального директора ЖКС-1 на вопрос редакции «Собака.ru»
С нами заключило 11 человек договоры, в первый день пришло работать шесть человек. Оплата рассчитывалась исходя из среднечасовой зарплаты штатного дворника: в среднем он получает 150 рублей в час, если пересчитать среднемесячную оплату.
По первому дню сложно судить [о результатах], надо смотреть, что дальше будет, как это будет продолжаться, насколько люди захотят в дальнейшем работать. Все люди работают по-разному, кто-то лучше, кто-то хуже. [...] Люди не привычны к физическому труду, естественно они будут медленнее работать, чем те, кто физически работал. Выборка не репрезентативная получается из шести человек. Поэтому судить сложно. [Продолжать участвовать в эксперименте], конечно планируем.
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