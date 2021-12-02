Личный опыт: как я убирала снег в Петербурге по программе «дворник-шеринг» за 150 рублей в час

О работе

Как все помнят, снега за последние дни выпало много. Благо добровольцев отправили не на самый сложный фронт работ: нам надо было убрать внутридомовые территории. Проспекты расчищать, сбивать сосульки нас никто не заставлял. На детской площадке, где мы работали, снег был свежий и пушистый, так что убирать его было не так сложно, во всяком случае мне. Я спортсменка и привыкла к нагрузкам, а вот тем, кто с физкультурой не дружит все равно было бы тяжеловато.

Убирать утоптанные дорожки, по которым еще и трактор прошел, было непросто даже мне. Хотя претензий со стороны администрации не было. Начальник участка говорил, мол, получается — хорошо, не получается — ну и ладно. Наледь уже не наша работа.

Что было приятно: проходящие люди нас весь день благодарили. Говорили: «Спасибо», «Бог вам в помощь». Это, конечно, здорово. Да и самой стало легче ходить, не пришлось потом сугробы во дворе форсировать. А то выходишь с утра и сначала надо машину откапывать, прежде чем куда-то ехать. Вообще начинаешь лучше понимать значимость профессии дворника. Очень хорошо ощущаешь, что если завтра в мире исчезнут блогеры, то жизнь не остановится, а вот если после очередного снежного циклона на работу не выйдут люди с лопатами, то жизнь в городе встанет.

Впрочем, как мы видели, в этот раз городские власти опять оказались не готовы к непогоде, как будто наши чиновники не знают, что в Питере бывает зима, да еще и со снегом. Который год уже. Но это уже другой вопрос.