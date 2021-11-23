Жительница Выборга, пережившая блокаду Ленинграда, не смогла дождаться плановой медицинской помощи и самостоятельно провела операцию на животе. Пожилая женщина больна раком, онкология дала осложнение, асцит, при котором ей трудно ходить, лежать и даже дышать.
Перед тем, как начать оперировать себя, женщина оставила записку — чтобы никто не подумал, что в ее возможной смерти виноват кто-то из родственников. «Дорогая, любимая доченька, а также любимые мои внучата. Если сможете, простите меня за мой такой поступок. Но я совсем с такими болезнями жить и терпеть больше не могу. Мне очень больно и тяжело. Люди, не вините дочь, она у меня хорошая. Целую всех вас, ваша бабуля», — говорится в записке.
Виктория Шутова
Фельдшер скорой помощи — из поста в Instagram:
Хирургическое вмешательство от отчаяния — возможно ли такое в XXI веке?
Бабуля, именно так я буду называть ее в этом посте, потому что именно так она подписала свою предсмертную записку. Бабуля прошла войну и блокаду, восстанавливала страну из праха и на закате дней заболела онкологией, при этом ее светлому разуму могут позавидовать молодые. И эта самая онкология дала ей осложнение — асцит. При этом осложнении очень страдает качество жизни. Невозможно ходить, лежать и даже трудно дышать.
Она не смогла получить своевременную помощь по классической причине — ковида же не существует, это сказки. И бабуля сама себе проводит хирургическое вмешательство, лапароцентез, с целью облегчить состояние. То есть делает надрезы тонким ножом по передней брюшной стенке с целью вывода жидкости. Только вот она не была уверена в этой операции, она же не врач, и потому она написала предсмертную записку, чтобы никто не подумал, что это не она.
Старики являются лакмусовой бумажкой общества. И если в мирное время старики сами себя оперируют — это беда. Благодаря именно бабуле мы живем в мире без фашизма. Теперь главное не стать фашистами самим.
Сейчас женщина находится в больнице. По словам Шутовой, у нее «прекрасные, очень заботливые родственники, с ней все хорошо на данный момент, но ей очень необходима достойная паллиативная помощь». Как пишет «Комсомольская правда», Комитет по здравоохранению Ленинградской области организовал проверку по факту случившегося. В ведомстве также отметили, что плановая операция, которую не дождалась блокадница, была перенесена из-за обнаруженного у женщины коронавируса.
«По нашим данным, плановая операция не состоялась из-за проблем женщины с анализами. У нее был выявлен коронавирус, поэтому хирургическое вмешательство пришлось перенести. Сейчас бабушке оказывается вся необходимая помощь. Врачи стараются максимально облегчить ее состояние. Мы же проводим проверку по данному факту», — сообщили в комздраве.
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