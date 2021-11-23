Фельдшер скорой помощи — из поста в Instagram:

Хирургическое вмешательство от отчаяния — возможно ли такое в XXI веке?

Бабуля, именно так я буду называть ее в этом посте, потому что именно так она подписала свою предсмертную записку. Бабуля прошла войну и блокаду, восстанавливала страну из праха и на закате дней заболела онкологией, при этом ее светлому разуму могут позавидовать молодые. И эта самая онкология дала ей осложнение — асцит. При этом осложнении очень страдает качество жизни. Невозможно ходить, лежать и даже трудно дышать.

Она не смогла получить своевременную помощь по классической причине — ковида же не существует, это сказки. И бабуля сама себе проводит хирургическое вмешательство, лапароцентез, с целью облегчить состояние. То есть делает надрезы тонким ножом по передней брюшной стенке с целью вывода жидкости. Только вот она не была уверена в этой операции, она же не врач, и потому она написала предсмертную записку, чтобы никто не подумал, что это не она.

Старики являются лакмусовой бумажкой общества. И если в мирное время старики сами себя оперируют — это беда. Благодаря именно бабуле мы живем в мире без фашизма. Теперь главное не стать фашистами самим.