Чего ждать от бюджета Петербурга на 2022 год? Есть ли деньги на метро? Какую роль играет переезд «Газпрома» — объясняет экономист

Насколько бюджет в итоге соответствует ожиданиям?

Смотря чьим. Бюджет явно не соответствует ожиданиям тех фракций, чьи поправки не были приняты – КПРФ, Яблоко, Справедливая Россия. Но бюджет оказался больше и в доходной, и в расходной части. Доходная часть растет — почти на 37% по сравнению с планом на 2021 год. Расходная часть увеличится почти на 32%.

Причем расходы и доходы бюджета выросли к последнему чтению в результате уточнения параметров, составляющих базу для расчета проекта бюджета. Учитывая, что к третьему чтению ожидаемые доходы от налогов на прибыль организаций выросли на 13 млрд. руб., это говорит о прогнозах устойчивого роста. На перспективу ближайших трех лет город ожидает не меньше 3% экономического роста в год, что соответствует прогнозам Минфина РФ по общему росту ВВП страны на этот период, поэтому тут никаких неожиданностей нет.