Чего ждать от бюджета Петербурга на 2022 год? Есть ли деньги на метро? Какую роль играет переезд «Газпрома» — объясняет экономист

Петербургский парламент окончательно принял закон о бюджете города на 2022 год. Также в документе намечены перспективы развития на 2023 и 2024 годы. Несмотря на приход «Газпрома» бюджет оказался дефицитным, но так ли это плохо? И найдется ли в нем место для инвестиций в общественный транспорт или для ухода за городским хозяйством? Разбираемся с экономистом, деканом факультета экономики ЕУСПб Юлией Вымятниной.
Насколько бюджет в итоге соответствует ожиданиям?
Смотря чьим. Бюджет явно не соответствует ожиданиям тех фракций, чьи поправки не были приняты – КПРФ, Яблоко, Справедливая Россия. Но бюджет оказался больше и в доходной, и в расходной части. Доходная часть растет — почти на 37% по сравнению с планом на 2021 год. Расходная часть увеличится почти на 32%.
Причем расходы и доходы бюджета выросли к последнему чтению в результате уточнения параметров, составляющих базу для расчета проекта бюджета. Учитывая, что к третьему чтению ожидаемые доходы от налогов на прибыль организаций выросли на 13 млрд. руб., это говорит о прогнозах устойчивого роста. На перспективу ближайших трех лет город ожидает не меньше 3% экономического роста в год, что соответствует прогнозам Минфина РФ по общему росту ВВП страны на этот период, поэтому тут никаких неожиданностей нет.
Бюджет города на 2022 год оказался дефицитным. Почему? Это плохо?
Дефицитный бюджет – не обязательно плохо. Главное, чтобы расходы, финансируемые за счет займов, шли не на текущее потребление, не «проедались», а инвестировались – в частности, в развитие инфраструктуры.
В этом смысле расходы, которые можно отнести к расходам на развитие – адресная инвестиционная программа, финансирование капитального ремонта, расходы на транспорт и тому подобное, – составляют, насколько можно судить по открытой информации, порядка 18-20% расходной части бюджета. При этом дефицит бюджета в процентах от расходной части – меньше 9%. В этом смысле можно сказать, что направления расходов оправдывают дефицит.
А как же эффект «Газпрома», о котором столько говорили на раннем этапе обсуждений бюджета?
Полагаю, что он учтен в росте ожидаемых доходов бюджета почти на 37% по сравнению с планом на 2021 год. Не весь этот эффект приходится на «Газпром», частично это и более позитивные ожидания по экономическому росту по мере того, как коронавирус становится менее острой проблемой.
Важно, конечно, чтобы ожидания относительно доходной части не оказались излишне оптимистичными, но эту часть сложно комментировать, не зная, из каких предпосылок верстался бюджет.
Какую общую характеристику можно дать утвержденному бюджету? Есть ли какие-то неожиданности в лучшую или худшую сторону?
Рост и доходов, и расходов бюджета – положительное явление, как и готовность города прибегать к заимствованиям для развития города. Увеличение ожидаемых доходов и планируемых расходов, в том числе – на инфраструктуру, появившееся к последнему чтению бюджета, я рассматриваю как позитивное изменение.
Как это отразится на простых горожанах?
Поскольку город предполагает развивать трамвайную сеть, закупать новый подвижной состав, вкладывать средства в капитальный ремонт (что, увы, не означает, что наши взносы в фонд капитального ремонта не вырастут), можно ожидать появления более удобного общественного транспорта и улучшения состояния жилищного фонда.
Важно понимать, что перемены не случатся моментально, они будут постепенными и ощущаться не одновременно всеми жителями города. Но то, что город планирует вкладывать в развитие инфраструктуры, в конечном счете хорошо для всех нас.
Как можно охарактеризовать планы на 2023 и 2024 год? И чего ждать петербуржцам в долгосрочной перспективе?
Город ожидает устойчивого роста доходов и расходов с сокращением дефицита бюджета как в процентном отношении, так и в абсолютном. Насколько можно судить по имеющейся информации, основные тренды расходов по различным направлениям будут по 2022-2024 гг. примерно одинаковыми. Так что можем надеяться на то, что город будет становиться лучше, а строительство новых станций метрополитена перестанут переносить на все более отдаленное будущее.
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