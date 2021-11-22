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Смольный повысил тарифы платной парковки в центре Петербурга до 100 рублей за час

Смольный изменил тарифы платной парковки в центре Петербурга. Теперь за час стоянки автолюбители заплатят 100 рублей. Изменения вступят в силу с 1 декабря, заявили в комитете по транспорту.

Konstantin Lenkov / Shutterstock.com

С 1 декабря единый почасовой тариф для автотранспорта категории В составит 100 рублей. При этом для самих жителей платной зоны тариф на годовое парковочное разрешение сохранится без изменений: 1800 рублей — для категории В, 900 рублей — для А и 3 600 рублей — для категории С.

Также любой желающий сможет купить месячный абонемент для категории В за 20 075 рублей, а годовой — за 179 580 рублей. Бесплатной парковка останется для льготных категорий граждан: участники Великой Отечественной войны, зарегистрированные в Петербурге многодетные семьи и владельцы электрокаров.

Напомним, в Петербурге платная парковка на 71 улице в Центральном районе города начнет действовать с 1 декабря 2021 года. Об этом сообщили в пресс-служба комитета по транспорту.

Также Смольный рассматривал возможность поднять тарифы в зоне платной парковки в 2022 году до 132 рублей 25 копеек за час. На практике эта сумма не будет превышать 100 рублей.

А еще парковку в Петербурге теперь можно оплатить через Apple Pay и Google Pay. Новая функция доступна пользователям мобильного приложения.

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