Смольный повысил тарифы платной парковки в центре Петербурга до 100 рублей за час

С 1 декабря единый почасовой тариф для автотранспорта категории В составит 100 рублей. При этом для самих жителей платной зоны тариф на годовое парковочное разрешение сохранится без изменений: 1800 рублей — для категории В, 900 рублей — для А и 3 600 рублей — для категории С.

Также любой желающий сможет купить месячный абонемент для категории В за 20 075 рублей, а годовой — за 179 580 рублей. Бесплатной парковка останется для льготных категорий граждан: участники Великой Отечественной войны, зарегистрированные в Петербурге многодетные семьи и владельцы электрокаров.

Напомним, в Петербурге платная парковка на 71 улице в Центральном районе города начнет действовать с 1 декабря 2021 года. Об этом сообщили в пресс-служба комитета по транспорту.

Также Смольный рассматривал возможность поднять тарифы в зоне платной парковки в 2022 году до 132 рублей 25 копеек за час. На практике эта сумма не будет превышать 100 рублей.

А еще парковку в Петербурге теперь можно оплатить через Apple Pay и Google Pay. Новая функция доступна пользователям мобильного приложения.