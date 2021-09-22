Большинство мест в Законодательном собрании Петербурга — у «Единой России». В состав фракции вошли:

Городская часть списка — Аникин Алексей Геннадьевич, Мельникова Анастасия Рюриковна, Бельский Александр Николаевич, Кутепов Андрей Викторович, Крупник Павел Анатольевич.

Региональная группа — Гладунов Юрий Николаевич, Беликов Всеволод Федорович, Соловьев Антон Владимирович, Цивилев Алексей Николаевич, Рудаков Антон Юрьевич, Милюта Олег Эдвардович.

По округам победили Астахова Наталия Владимировна, Ржаненков Александр Николаевич, Чебыкин Константин Александрович, Рахова Елена Алексеевна, Кущак Александр Иванович, Высоцкий Игорь Владимирович, Ходосок Александр Владимирович, Гарнец Валерий Николаевич, Бондаренко Николай Леонидович, Горшечников Андрей Алексеевич, Рябоконь Андрей Алексеевич, Четырбок Денис Александрович, Далматов Алексей Анатольевич, Барышников Михаил Иванович, Макаров Алексей Алексеевич, Егорова Любовь Ивановна, Авдеев Юрий Васильевич, Киселева Елена Юрьевна.

Фракция партии КПРФ:

Городская часть списка — Кононенко Роман Игоревич, Бороденчик Вячеслав Иванович, Рассудов Александр Николаевич.

Региональная группа — Дмитриев Дмитрий Владимирович, Зверев Борис Александрович.

По округам победили Зинчук Алексей Валерьевич, Иванова Ирина Владимировна.

Фракция партии «Справедливая Россия — за правду»:

Городская часть списка — Шишкина Марина Анатольевна, Нилов Олег Анатольевич, Драпеко Елена Григорьевна. Как пишет «Ротонда», Нилов и Драпенко, «вероятно, откажутся» — тогда мандат получат Новиков Александр Иванович и Менделеева Любовь Юрьевна.

По округам победили Алескеров Андрей Энверович, Амосов Михаил Иванович.

Фракция партии «Новые люди»:

Городская часть списка — Герасина Ольга Вячеславовна, Панов Дмитрий Вячеславович.

По округам победил Павлов Дмитрий Геннадьевич.

Фракция партии ЛДПР:

Городская часть списка — Жириновский Владимир Вольфович, Ломакин Юрий Николаевич. По данным «Ротонды», Жириновский также, вероятно, откажется — тогда мандат получит Иткин Павел Михайлович.

По округам победил Малков Андрей Витальевич.

Фракция партии «Яблоко»:

Городская часть списка — Вишневский Борис Лазаревич, Шишлов Александр Владимирович.

Также в Законодательное собрание Петербурга седьмого созыва прошла беспартийная Лыбанева Марина Вячеславовна.